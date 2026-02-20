Jadwal Rilis Motorola Razr 60, Berikut Bocoran Spesifikasi dan Harganya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PASAR ponsel lipat di tahun 2026 diprediksi akan semakin panas dengan kehadiran generasi terbaru dari Motorola. Setelah sukses dengan seri Razr 50, kini sorotan tertuju pada Motorola Razr 60 dan Razr 60 Ultra yang dijadwalkan meluncur tahun ini.
Sebagai pesaing utama Samsung Galaxy Z Flip 7, Motorola membawa peningkatan signifikan, mulai dari penggunaan chipset paling bertenaga hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih mendalam. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai jadwal rilis, spesifikasi, fitur unggulan, dan estimasi harganya di Indonesia.
Berdasarkan siklus tahunan dan bocoran dari berbagai sumber industri, Motorola Razr 60 series diperkirakan akan diperkenalkan secara global pada April hingga Mei 2026. Untuk pasar Indonesia, prediksinya ponsel ini akan resmi tersedia pada Juni atau Juli 2026 setelah melewati proses sertifikasi TKDN.
Motorola diperkirakan tetap merilis dua varian utama untuk memenuhi segmen pasar yang berbeda.
Layar utama akan menggunakan panel LTPO pOLED 7 inci dengan refresh rate 165Hz. Teknologi engsel titanium baru diklaim membuat lipatan (crease) hampir tidak terlihat. Layar eksternal tetap luas berukuran 4 inci, memungkinkan akses aplikasi penuh tanpa membuka ponsel.
Varian Ultra dikabarkan mengusung Triple Camera 50MP yang terdiri dari sensor utama, ultrawide, dan telefoto. Ini adalah peningkatan besar bagi ponsel lipat bergaya clamshell.
Motorola menanamkan fitur AI canggih seperti Look & Talk, AI Smart Capture untuk fotografi profesional, dan Magic Canvas untuk kustomisasi tema berbasis AI.
|Fitur
|Razr 60 (Standar)
|Razr 60 Ultra
|Chipset
|Dimensity 7400X
|Snapdragon 8 Elite
|Layar Utama
|6.9" pOLED, 120Hz
|7.0" LTPO pOLED, 165Hz
|Baterai
|4.500 mAh
|4.700 mAh
|Charging
|30W Wired
|68W TurboPower
Berdasarkan tren pasar dan nilai Mata Uang Rupiah saat ini, berikut adalah estimasi harga Motorola Razr 60 series:
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved