Jadwal Rilis Motorola Razr 60, Berikut Bocoran Spesifikasi dan Harganya

Motorola Razr 60 Series(Doc Motorola Japan)

PASAR ponsel lipat di tahun 2026 diprediksi akan semakin panas dengan kehadiran generasi terbaru dari Motorola. Setelah sukses dengan seri Razr 50, kini sorotan tertuju pada Motorola Razr 60 dan Razr 60 Ultra yang dijadwalkan meluncur tahun ini.

Sebagai pesaing utama Samsung Galaxy Z Flip 7, Motorola membawa peningkatan signifikan, mulai dari penggunaan chipset paling bertenaga hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih mendalam. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai jadwal rilis, spesifikasi, fitur unggulan, dan estimasi harganya di Indonesia.

Jadwal Rilis Motorola Razr 60: Kapan Masuk Indonesia?

Berdasarkan siklus tahunan dan bocoran dari berbagai sumber industri, Motorola Razr 60 series diperkirakan akan diperkenalkan secara global pada April hingga Mei 2026. Untuk pasar Indonesia, prediksinya ponsel ini akan resmi tersedia pada Juni atau Juli 2026 setelah melewati proses sertifikasi TKDN.

Bocoran Spesifikasi Motorola Razr 60 Series

Motorola diperkirakan tetap merilis dua varian utama untuk memenuhi segmen pasar yang berbeda.

1. Performa dan Dapur Pacu

Motorola Razr 60 Ultra: Ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite , menjanjikan efisiensi daya luar biasa dan performa AI yang kencang. RAM diprediksi mencapai 16GB.

Ditenagai oleh , menjanjikan efisiensi daya luar biasa dan performa AI yang kencang. RAM diprediksi mencapai 16GB. Motorola Razr 60 (Standar): Kemungkinan menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7400X untuk menjaga harga tetap kompetitif.

2. Layar Lipat dan Desain

Layar utama akan menggunakan panel LTPO pOLED 7 inci dengan refresh rate 165Hz. Teknologi engsel titanium baru diklaim membuat lipatan (crease) hampir tidak terlihat. Layar eksternal tetap luas berukuran 4 inci, memungkinkan akses aplikasi penuh tanpa membuka ponsel.

3. Kamera

Varian Ultra dikabarkan mengusung Triple Camera 50MP yang terdiri dari sensor utama, ultrawide, dan telefoto. Ini adalah peningkatan besar bagi ponsel lipat bergaya clamshell.

Fitur Unggulan: Moto AI 2.0

Motorola menanamkan fitur AI canggih seperti Look & Talk, AI Smart Capture untuk fotografi profesional, dan Magic Canvas untuk kustomisasi tema berbasis AI.

Tabel Perbandingan Estimasi Spesifikasi

Fitur Razr 60 (Standar) Razr 60 Ultra Chipset Dimensity 7400X Snapdragon 8 Elite Layar Utama 6.9" pOLED, 120Hz 7.0" LTPO pOLED, 165Hz Baterai 4.500 mAh 4.700 mAh Charging 30W Wired 68W TurboPower

Prediksi Harga di Indonesia

Berdasarkan tren pasar dan nilai Mata Uang Rupiah saat ini, berikut adalah estimasi harga Motorola Razr 60 series: