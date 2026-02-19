Spesifikasi HP Oppo Find X9s, Punya Kapasitas Baterai Besar

Beriku Spesifikasi Oppo Find X9s(Doc giznewsdaily)

OPPO kembali menggebrak pasar ponsel flagship pada awal 2026 melalui seri Find X9. Salah satu model yang paling mencuri perhatian adalah Oppo Find X9s, yang diposisikan sebagai "compact powerhouse" dengan keunggulan utama pada sektor daya tahan baterai yang luar biasa besar untuk ukurannya.

Berikut adalah ulasan mendalam mengenai spesifikasi, fitur unggulan, harga, hingga jadwal rilis resminya di Indonesia.

Metode APP: Solusi Flagship Tanpa Kompromi Baterai

Banyak pengguna mengeluhkan ponsel flagship yang memiliki performa tinggi namun baterainya cepat habis. Oppo Find X9s hadir menjawab tantangan tersebut dengan menyematkan teknologi baterai silikon-karbon terbaru yang memungkinkan kapasitas jumbo dalam bodi yang tetap ramping. Artikel ini akan membedah secara teknis mengapa Find X9s layak disebut sebagai raja baterai flagship 2026.

Oppo Find X9s mengusung layar AMOLED berukuran 6,59 inci dengan resolusi 1.5K yang sangat tajam. Layar ini sudah mendukung refresh rate 120Hz adaptif, memberikan pengalaman visual yang mulus namun tetap hemat daya.

Di sektor dapur pacu, Oppo memercayakan chipset MediaTek Dimensity 9500s (3nm) yang dikenal sangat efisien namun memiliki performa CPU yang meningkat hingga 32% dibanding generasi sebelumnya.

Komponen Spesifikasi Oppo Find X9s Layar 6.59-inch AMOLED, 1.5K Resolution, 120Hz Refresh Rate Chipset MediaTek Dimensity 9500s (3nm) RAM/Storage 12GB LPDDR5X / 256GB, 512GB UFS 4.1 Kamera Belakang 50MP (Main) + 50MP (Ultrawide) + 50MP (Telephoto 3x) Kamera Depan 32MP Selfie Camera Baterai 7.025 mAh (Silicon-Carbon Technology) Pengisian Daya 100W SuperVOOC Wired

Keunggulan Utama: Baterai 7.025 mAh

Salah satu nilai unik dari ponsel ini adalah penggunaan baterai silikon-karbon generasi ketiga. Meskipun kapasitasnya mencapai 7.025 mAh, dimensi ponsel tidak menjadi tebal. Oppo mengklaim baterai ini mampu mempertahankan kesehatan kapasitas di atas 80% bahkan setelah lima tahun penggunaan normal.

Selain itu, dukungan pengisian cepat 100W SuperVOOC memungkinkan pengisian daya jumbo tersebut dari 0% ke 100% hanya dalam waktu sekitar 45-50 menit.

Teknologi baterai silikon-karbon pada Find X9s memungkinkan densitas energi yang lebih tinggi, sehingga kapasitas 7.000 mAh bisa masuk ke bodi ponsel yang biasanya hanya menampung 5.000 mAh.

Harga dan Jadwal Rilis di Indonesia

Oppo Find X9s dijadwalkan masuk secara resmi ke pasar Indonesia pada kuartal kedua (Q2) 2026. Berdasarkan tren peluncuran seri flagship sebelumnya, berikut adalah estimasi harga untuk pasar Indonesia:

Oppo Find X9s (12/256 GB): Estimasi Rp14.999.000

Estimasi Rp14.999.000 Oppo Find X9s (12/512 GB): Estimasi Rp16.999.000

Pemesanan biasanya akan dibuka melalui sistem Early Pre-Order di Oppo Store dan mitra e-commerce resmi dengan berbagai bonus menarik seperti layanan proteksi layar dan cashback hingga jutaan Rupiah. (Z-4)