Update Riot Games 2026: Peluncuran 2XKO, Kabar LoL MMO, dan Fitur Baru Valorant

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Tahun 2026 menjadi periode krusial bagi Riot Games. Setelah bertahun-tahun melakukan pengembangan di balik layar, raksasa game asal Los Angeles ini akhirnya meluncurkan proyek ambisiusnya, game fighting 2XKO, ke pasar global. Namun, peluncuran ini diiringi dengan langkah efisiensi yang mengejutkan industri: pengurangan staf secara signifikan tepat setelah game dirilis.

Di sisi lain, pilar utama mereka seperti League of Legends dan VALORANT terus mendapatkan pembaruan masif untuk menjaga dominasi di pasar MOBA dan Tactical Shooter.

1. Peluncuran 2XKO dan Badai Layoff

Game fighting 2v2 berbasis semesta Runeterra, 2XKO (sebelumnya Project L), resmi meluncur secara penuh pada 20 Januari 2026 untuk platform PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X/S. Game ini menawarkan mekanisme tag-team yang inovatif dan sistem kontrol yang lebih aksesibel bagi pemula namun tetap menantang bagi pemain kompetitif.

Namun, hanya berselang tiga minggu setelah rilis (Februari 2026), Riot Games mengumumkan pemangkasan sekitar 80 posisi di tim pengembangan 2XKO. Executive Producer Tom Cannon menyatakan bahwa meskipun game memiliki basis pemain inti yang loyal, momentum pertumbuhannya belum mencapai level yang dibutuhkan untuk mendukung tim sebesar itu dalam jangka panjang.

Catatan Redaksi: Pengurangan staf ini merupakan bagian dari strategi besar Riot untuk fokus pada proyek dengan dampak tinggi dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Update League of Legends: Bukan "LoL 2", Tapi Evolusi Besar

Menanggapi rumor tentang sekuel, Riot secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada League of Legends 2. Sebaliknya, tim pengembang berfokus pada pembaruan fundamental yang dijadwalkan sepanjang 2026:

Client Baru: Integrasi client game yang lebih modern dan mulus, mirip dengan sistem yang dimiliki VALORANT.

Integrasi client game yang lebih modern dan mulus, mirip dengan sistem yang dimiliki VALORANT. Revamp Visual: Pembaruan estetika pada Summoner's Rift dan perbaikan mesin (engine) inti untuk performa yang lebih stabil.

Pembaruan estetika pada Summoner's Rift dan perbaikan mesin (engine) inti untuk performa yang lebih stabil. Overhaul Pemain Baru: Sistem edukasi yang lebih baik untuk membantu pemain baru memahami kompleksitas MOBA.

3. Kabar Proyek MMO: Masih Hidup, Tapi Masih Lama

Proyek MMORPG League of Legends yang sangat dinantikan masih dalam tahap pengembangan aktif meskipun sempat mengalami reset desain pada tahun 2024. Kabar terbaru di awal 2026 mengonfirmasi bergabungnya Raymond Bartos (mantan produser World of Warcraft) sebagai Senior Game Producer.

Riot memilih untuk tetap tertutup selama beberapa tahun ke depan untuk memastikan kualitas game yang mampu mendefinisikan ulang genre MMO. Analis memprediksi informasi substansial baru akan muncul paling cepat akhir 2026 atau awal 2027.

4. VALORANT Season 2026: Senjata Baru dan Perubahan Meta

VALORANT memasuki musim 2026 dengan sejumlah konten segar yang mengubah gaya bermain:

Senjata Baru "Bandit": Senjata yang mengisi celah antara Ghost dan Sheriff, mampu melakukan one-shot headshot pada musuh dengan armor ringan.

Senjata yang mengisi celah antara Ghost dan Sheriff, mampu melakukan one-shot headshot pada musuh dengan armor ringan. Mode AR1S: Mode arcade All Random, One Site yang menawarkan pertempuran kilat 5v5 di satu lokasi bom saja.

Mode arcade All Random, One Site yang menawarkan pertempuran kilat 5v5 di satu lokasi bom saja. Rework Map Breeze: Perubahan tata letak untuk memberikan variasi strategi bagi role Controller.

Tabel Ringkasan Status Proyek Riot Games 2026

Proyek Game Status Terbaru (2026) Fokus Utama 2XKO Rilis Penuh (Januari) Efisiensi tim & Live Service League of Legends Update Engine & Client Modernisasi infrastruktur VALORANT Season 2026 Act 1 Senjata baru & Map Rework Project MMO Tahap Re-development Rekrutmen talenta senior

Kesimpulan

Tahun 2026 bagi Riot Games adalah tentang keseimbangan antara inovasi dan realitas bisnis. Meskipun peluncuran 2XKO diwarnai dengan efisiensi staf, Riot tetap menunjukkan komitmennya untuk memperkuat ekosistem intinya. Fokus pada modernisasi infrastruktur League of Legends dan penyegaran konten VALORANT menunjukkan bahwa mereka lebih memilih kualitas jangka panjang daripada ekspansi yang terburu-buru.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan 2XKO dirilis secara resmi?

2XKO dirilis secara penuh pada 20 Januari 2026 untuk PC, PS5, dan Xbox Series X/S.

Apakah Riot Games membatalkan proyek MMO?

Tidak. Proyek MMO masih berjalan tetapi mengalami reset desain untuk memastikan kualitasnya tetap unggul di pasar.

Apa senjata terbaru di VALORANT tahun 2026?

Senjata terbaru bernama "Bandit", senjata pistol yang efektif melawan musuh dengan armor ringan.