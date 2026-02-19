Daftar HP yang Update Android 17: Samsung, Xiaomi, Pixel, OPPO

Daftar HP yang Update Android 17.(Android)

MEMASUKI tahun 2026, Google telah resmi memulai pengujian Android 17 (Cinnamon Bun). Bagi Anda yang berencana membeli smartphone baru atau ingin memastikan perangkat saat ini tetap relevan, mengetahui daftar dukungan update sistem operasi adalah hal yang krusial.

Google Pixel: Pionir Android 17

Sebagai pemilik resmi Android, Google memberikan akses pertama melalui program Beta 1 yang dirilis Februari 2026. Perangkat yang didukung meliputi:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 6, 6 Pro, 6a (Update final)

Samsung Galaxy: One UI 9 dan Dukungan 7 Tahun

Samsung menjadi produsen dengan kebijakan update paling kompetitif di 2026. Melalui One UI 9, berikut daftar perangkatnya:

Flagship: Galaxy S23, S24, S25, dan S26 Series.

Galaxy S23, S24, S25, dan S26 Series. Foldables: Galaxy Z Fold 5/6/7 dan Z Flip 5/6/7.

Galaxy Z Fold 5/6/7 dan Z Flip 5/6/7. Mid-Range: Galaxy A54 ke atas, Galaxy A35/A36, dan Galaxy A16/A17.

Xiaomi, Redmi, dan POCO: Era HyperOS 4

Xiaomi diprediksi akan merilis HyperOS 4 berbasis Android 17 pada kuartal keempat 2026. Fokus utama diberikan pada seri flagship:

Xiaomi 13, 14, 15, dan 17 Series (termasuk varian T dan Ultra).

Redmi Note 14 dan Note 15 Series.

POCO F6, F7, dan F8 Series.

Daftar ini disusun berdasarkan kebijakan resmi vendor dan data pengujian beta per Februari 2026. Beberapa model entry-level mungkin tidak mendapatkan update jika spesifikasi hardware dianggap tidak memadai untuk fitur AI terbaru.

Brand Model Utama Status OPPO Find X8, Reno 12/13/14 Confirmed Vivo X200, X100, V40/V50/V60 Confirmed Nothing Phone (2), Phone (3) Confirmed

Kesimpulan

Android 17 membawa banyak peningkatan pada integrasi AI dan efisiensi baterai. Pastikan perangkat Anda masuk dalam daftar di atas untuk menikmati fitur keamanan dan fungsionalitas terbaru dari Google. (Z-10)