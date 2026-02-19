Daftar HP yang Update Android 17: Samsung, Xiaomi, Pixel, OPPO

Headline
MEMASUKI tahun 2026, Google telah resmi memulai pengujian Android 17 (Cinnamon Bun). Bagi Anda yang berencana membeli smartphone baru atau ingin memastikan perangkat saat ini tetap relevan, mengetahui daftar dukungan update sistem operasi adalah hal yang krusial.
Sebagai pemilik resmi Android, Google memberikan akses pertama melalui program Beta 1 yang dirilis Februari 2026. Perangkat yang didukung meliputi:
Samsung menjadi produsen dengan kebijakan update paling kompetitif di 2026. Melalui One UI 9, berikut daftar perangkatnya:
Xiaomi diprediksi akan merilis HyperOS 4 berbasis Android 17 pada kuartal keempat 2026. Fokus utama diberikan pada seri flagship:
Daftar ini disusun berdasarkan kebijakan resmi vendor dan data pengujian beta per Februari 2026. Beberapa model entry-level mungkin tidak mendapatkan update jika spesifikasi hardware dianggap tidak memadai untuk fitur AI terbaru.
|Brand
|Model Utama
|Status
|OPPO
|Find X8, Reno 12/13/14
|Confirmed
|Vivo
|X200, X100, V40/V50/V60
|Confirmed
|Nothing
|Phone (2), Phone (3)
|Confirmed
Android 17 membawa banyak peningkatan pada integrasi AI dan efisiensi baterai. Pastikan perangkat Anda masuk dalam daftar di atas untuk menikmati fitur keamanan dan fungsionalitas terbaru dari Google. (Z-10)
