Dorong Alat Berat Ramah Lingkungan di Indonesia

DEWANDARU Loggis Teknologi (Loggis), perusahaan holding terkemuka di sektor logistik dan pertambangan, hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian distribusi penting dengan HD Hyundai Infracore Asia (HDIA) – DEVELON. Melalui kemitraan strategis ini, Loggis menjadi distributor resmi untuk lini alat berat premium DEVELON, sekaligus mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di industri pertambangan dan konstruksi Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting bagi Loggis beserta anak perusahaannya—Dunia Efek Pratama (Duniatama), Logistics Bersama Eraprima (Logbee), Mutiara Mamba Agung (MMA) dan Cemerlang Utama Bersama (CUBE)—dalam memperluas portofolio mereka dengan mesin-mesin inovatif, andal, dan berorientasi hijau dari DEVELON.

HD Hyundai Infracore Asia (HDIA) merupakan representasi HD Construction Equipment—afiliasi HD Hyundai, grup industri terkemuka asal Korea Selatan. Merek DEVELON (sebelumnya Doosan Infracore) dikenal dengan rekayasa mutakhir, peralatan tahan lama, serta komitmen kuat terhadap keberlanjutan—termasuk pengembangan teknologi listrik dan pengurangan emisi—yang sangat selaras dengan visi Loggis untuk menyediakan solusi berkualitas tinggi, efisien, dan ramah lingkungan di sektor pertambangan serta konstruksi yang menantang.

“Kami sangat antusias memulai perjalanan ini Bersama DEVELON. Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mendorong transformasi hijau di industri Indonesia. Dengan mengintegrasikan alat berat canggih DEVELON yang mengoptimalkan efisiensi energi dan meminimalkan dampak lingkungan, Loggis siap berkontribusi pada masa depan pertambangan dan konstruksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar CEO Loggis Hari Saleh dalam keterangannya, Kamis (19/2).

HDIA melalui juru bicaranya menyatakan turut antusias dalam menjalin kerjasama dengan Loggis dan berharap kerjasama ini mampu meningkatkan penjualan unit DEVELON melalui jaringan Loggis dan memperkuat brand DEVELON di pasar Indonesia. HDIA juga akan terus memberikan support maksimal untuk mendukung langkah Loggis di Indonesia.

Perjanjian ini memungkinkan Loggis mendistribusikan berbagai produk DEVELON, termasuk excavator, wheel loader, articulated dump truck, serta peralatan khusus lainnya yang dirancang untuk lingkungan ekstrem. Alat-alat tersebut direkayasa untuk mengoptimalkan kinerja, menekan biaya operasional, mengurangi konsumsi bahan bakar, serta meminimalkan emisi dan dampak lingkungan—menjadikannya pilihan ideal untuk operasi pertambangan dinamis di Indonesia dan proyek konstruksi berskala besar yang semakin menuntut standar hijau.

Kemitraan ini hadir di tengah pertumbuhan pesat industri pertambangan dan konstruksi Indonesia, yang didorong oleh inisiatif infrastruktur nasional serta meningkatnya permintaan sumber daya alam. Menurut berbagai laporan industri, sektor ini diproyeksikan terus berkembang signifikan dalam beberapa tahun ke depan, dengan penekanan kuat pada praktik berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, dan adopsi teknologi hijau.

Penyelarasan Loggis dengan DEVELON yang mendukung visi global menuju net zero emissions—memposisikan perusahaan untuk memanfaatkan peluang tersebut sekaligus memimpin perubahan menuju operasi yang lebih ramah lingkungan di Tanah Air.

Ke depan, Loggis memandang kemitraan ini sebagai fondasi inovasi jangka panjang menuju industri alat berat yang lebih hijau. Dengan menggabungkan keahlian global DEVELON dalam teknologi berkelanjutan dan pemahaman pasar lokal Loggis, kolaborasi ini bertujuan mengatasi tantangan utama seperti ketahanan peralatan di kondisi ekstrem, efisiensi bahan bakar, pengurangan emisi, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Langkah strategis ini tidak hanya memperkuat daya saing Loggis, tetapi juga turut memajukan ekosistem industri Indonesia menuju era transformasi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. (Cah/P-3)