Harga Coros Pace 3 2026: Smartwatch GPS Ringan dengan Akurasi Dual-Frequency

Harga Coros Pace 3 di Indonesia(Dok. Jadwal Lari)

COROS Pace 3 tetap mengukuhkan posisinya sebagai smartwatch lari paling "value-for-money" di tahun 2026. Dengan kombinasi desain yang sangat ringan dan teknologi GPS kelas atas, perangkat ini menjadi standar bagi pelari yang mengutamakan akurasi data di atas estetika mewah.

Daftar Harga Coros Pace 3 di Indonesia (Februari 2026)

Di pasar Indonesia, harga Coros Pace 3 terpantau stabil dengan sedikit penyesuaian untuk edisi khusus. Berikut adalah rincian harganya dalam Mata Uang Rupiah:

Model Perangkat Harga Estimasi Coros Pace 3 (Silicone/Nylon) Rp4.350.000 Coros Pace 3 Track Edition Rp4.450.000 Coros Pace 3 Eliud Kipchoge Edition Rp4.850.000

Spesifikasi Unggulan yang Perlu Anda Tahu

1. Sistem Navigasi Dual-Frequency

Salah satu peningkatan terbesar dari seri sebelumnya adalah dukungan GPS Dual-Frequency. Fitur ini memungkinkan jam tangan menerima sinyal dari satelit pada dua frekuensi berbeda secara bersamaan, meminimalisir gangguan sinyal saat berada di bawah pohon rimbun atau di samping gedung tinggi.

2. Ketahanan Baterai yang Luar Biasa

Coros dikenal dengan efisiensi energinya. Pace 3 mampu bertahan hingga 24 hari untuk penggunaan harian. Bagi pelari ultra, mode GPS standar yang mencapai 38 jam memastikan jam tangan ini tidak akan mati di tengah perlombaan.

3. Desain Ultralight

Dengan berat hanya 30 gram (menggunakan strap nylon), Coros Pace 3 adalah salah satu jam tangan olahraga GPS teringan di pasaran. Desain ini bertujuan untuk meminimalisir gangguan pada pergelangan tangan saat melakukan ayunan lari yang cepat.

Tips Pro: Jika Anda sering berlari di malam hari, layar Memory LCD pada Pace 3 sangat hemat baterai, namun pastikan fitur "Night Mode" aktif agar lampu latar tetap menyala redup tanpa menguras daya secara drastis.

Kesimpulan

Bagi Anda yang mencari jam tangan olahraga yang fokus pada performa, akurasi, dan daya tahan baterai tanpa harus membayar harga premium di atas 7 juta rupiah, Coros Pace 3 adalah pilihan yang sulit dikalahkan di tahun 2026 ini.

FAQ (People Also Ask)