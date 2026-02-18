6 Rekomendasi Laptop Axioo Harga Rp5 Jutaan

Headline
LAPTOP harga Rp5 jutaan adalah laptop yang dijual dengan kisaran harga sekitar Rp5 jutaan, biasanya termasuk model entry level hingga menengah yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari.
Laptop ini biasanya digunakan untuk belajar atau sekolah atau kuliah, office Word, Excel, PowerPoint, browsing internet dan media sosial, streaming video, serta tugas ringan dan presentasi.
Karena harganya terjangkau, laptop di kisaran ini biasanya memiliki spesifikasi seperti RAM 4 sampai 8 GB, Penyimpanan SSD, prosesor kelas entry level atau menengah, layar 14 sampai 15,6 inci, dan webcam untuk video meeting. (Z-4)
Sumber: axioo, erablue
