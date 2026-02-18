Berikut Rekomendasi Laptop Axioo Harga Rp5 Jutaan(freepik)

LAPTOP harga Rp5 jutaan adalah laptop yang dijual dengan kisaran harga sekitar Rp5 jutaan, biasanya termasuk model entry level hingga menengah yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari.

Laptop ini biasanya digunakan untuk belajar atau sekolah atau kuliah, office Word, Excel, PowerPoint, browsing internet dan media sosial, streaming video, serta tugas ringan dan presentasi.

Berikut 6 Rekomendasi Laptop Axioo Harga Rp5 Jutaan

1. Axioo Hype 5 X3 Ryzen 5

Harga: Rp3.096.000

Laptop dengan prosesor Ryzen 5, RAM 8 GB, dan SSD 256 GB: performa oke untuk tugas harian dan kuliah ringan.

2. Axioo Hype 5 X3‑5 Ryzen 5

Harga: Rp4.999.000

Varian Ryzen 5 lain yang juga cocok untuk multitasking dan aplikasi produktivitas.

3. Axioo Hype 5 AMD X3

Harga: Rp5.300.000

Pilihan dengan desain warna menarik dan performa AMD Ryzen 5 untuk tugas umum.

4. Axioo Mybook Hype 5

Harga: Rp5.299.000

Ditenagai Intel Core i5 dengan RAM yang cukup besar, cocok untuk kerja dan belajar.

5. Axioo Hype 5 Intel i5

Harga: Rp5.500.000

Alternatif i5 lain dengan harga di kisaran Rp5 jutaan untuk penggunaan sehari-hari dan sekolah/kuliah.

6. Axioo Mybook Hype 1

Harga: Rp3.699.000

Opsi paling murah dengan spesifikasi basic, cocok buat tugas sekolah atau penggunaan ringan seperti browsing atau email.

Karena harganya terjangkau, laptop di kisaran ini biasanya memiliki spesifikasi seperti RAM 4 sampai 8 GB, Penyimpanan SSD, prosesor kelas entry level atau menengah, layar 14 sampai 15,6 inci, dan webcam untuk video meeting. (Z-4)

Sumber: axioo, erablue