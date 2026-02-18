Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

6 Rekomendasi Laptop Axioo Harga Rp5 Jutaan

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/2/2026 19:30
Berikut Rekomendasi Laptop Axioo Harga Rp5 Jutaan(freepik)

LAPTOP harga Rp5 jutaan adalah laptop  yang dijual dengan kisaran harga sekitar Rp5 jutaan, biasanya termasuk model entry level hingga menengah yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari.

Laptop ini biasanya digunakan untuk belajar atau sekolah atau kuliah, office Word, Excel, PowerPoint, browsing internet dan media sosial, streaming video, serta tugas ringan dan presentasi.

Berikut 6 Rekomendasi Laptop Axioo Harga Rp5 Jutaan

1. Axioo Hype 5 X3 Ryzen 5

  • Harga: Rp3.096.000
  • Laptop dengan prosesor Ryzen 5, RAM 8 GB, dan SSD 256 GB: performa oke untuk tugas harian dan kuliah ringan.

2. Axioo Hype 5 X3‑5 Ryzen 5

  • Harga: Rp4.999.000
  • Varian Ryzen 5 lain yang juga cocok untuk multitasking dan aplikasi produktivitas.

3. Axioo Hype 5 AMD X3

  • Harga: Rp5.300.000
  • Pilihan dengan desain warna menarik dan performa AMD Ryzen 5 untuk tugas umum.

4. Axioo Mybook Hype 5

  • Harga: Rp5.299.000
  • Ditenagai Intel Core i5 dengan RAM yang cukup besar, cocok untuk kerja dan belajar.

5. Axioo Hype 5 Intel i5

  • Harga: Rp5.500.000
  • Alternatif i5 lain dengan harga di kisaran Rp5 jutaan untuk penggunaan sehari-hari dan sekolah/kuliah.

6. Axioo Mybook Hype 1

  • Harga: Rp3.699.000
  • Opsi paling murah dengan spesifikasi basic, cocok buat tugas sekolah atau penggunaan ringan seperti browsing atau email.

Karena harganya terjangkau, laptop di kisaran ini biasanya memiliki spesifikasi seperti RAM 4 sampai 8 GB, Penyimpanan SSD, prosesor kelas entry level atau menengah, layar 14 sampai 15,6 inci, dan webcam untuk video meeting. (Z-4)

Sumber: axioo, erablue



Editor : Reynaldi
