Berikut Fitur Pixelcut: Editor Foto AI yang Perlu Diketahui(Doc Microsoft Store)

PIXELCUT: Editor Foto AI adalah sebuah aplikasi editor foto yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu kamu mengedit gambar dengan cepat dan mudah, bahkan tanpa keahlian desain profesional.

Aplikasi ini populer dipakai untuk membuat konten media sosial, poster, thumbnail, atau foto produk karena fitur-fiturnya yang otomatis dan pintar.

Berikut 15 Fitur Pixelcut: Editor Foto AI yang Perlu Diketahui

1. AI Background Remover

Menghapus latar belakang foto otomatis hanya dengan satu klik.

2. Smart Background Replace

Ganti latar belakang dengan gambar atau warna lain secara instan.

3. Template Siap Pakai

Banyak template desain untuk social media, poster, thumbnail.

4. AI Magic Eraser

Hapus objek yang tidak diinginkan di foto secara otomatis.

5. Auto Crop dan Resize

Ubah ukuran foto sesuai platform.

6. Text Tools dan Typography

Tambahkan teks dengan pilihan font yang menarik dan dapat disesuaikan.

7. Auto Color Enhancement

AI otomatis memperbaiki warna, kontras, dan pencahayaan foto.

8. Filters dan Effects

Beragam filter untuk memberi suasana tertentu pada foto.

9. Batch Editing

Edit banyak foto sekaligus tanpa mengulang pengaturan satu per satu.

10. Background Blur

Memberi efek blur pada latar belakang untuk fokus pada objek utama.

11. Object Shadow dan Reflection

Menambahkan bayangan atau refleksi agar objek terlihat lebih nyata.

12. Sticker dan Graphic Assets

Koleksi stiker dan elemen grafis untuk mempercantik desain.

13. AI Prompt Caption Generator

Buat teks caption atau keterangan otomatis.

14. Multi Layer Editing

Mengatur elemen foto di layer berbeda seperti software profesional.

15. Export HD dengan Beragam Format

Simpan hasil edit dalam kualitas tinggi dan format PNG, JPG, MP4.

Pixelcut memadukan kekuatan teknologi AI dengan alat edit foto yang sederhana agar kamu bisa menghasilkan gambar yang menarik dalam waktu singkat. (Z-4)

Sumber: fahimai. olsera