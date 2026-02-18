15 Fitur Pixelcut: Editor Foto AI yang Perlu Diketahui

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PIXELCUT: Editor Foto AI adalah sebuah aplikasi editor foto yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu kamu mengedit gambar dengan cepat dan mudah, bahkan tanpa keahlian desain profesional.
Aplikasi ini populer dipakai untuk membuat konten media sosial, poster, thumbnail, atau foto produk karena fitur-fiturnya yang otomatis dan pintar.
Menghapus latar belakang foto otomatis hanya dengan satu klik.
Ganti latar belakang dengan gambar atau warna lain secara instan.
Banyak template desain untuk social media, poster, thumbnail.
Hapus objek yang tidak diinginkan di foto secara otomatis.
Ubah ukuran foto sesuai platform.
Tambahkan teks dengan pilihan font yang menarik dan dapat disesuaikan.
AI otomatis memperbaiki warna, kontras, dan pencahayaan foto.
Beragam filter untuk memberi suasana tertentu pada foto.
Edit banyak foto sekaligus tanpa mengulang pengaturan satu per satu.
Memberi efek blur pada latar belakang untuk fokus pada objek utama.
Menambahkan bayangan atau refleksi agar objek terlihat lebih nyata.
Koleksi stiker dan elemen grafis untuk mempercantik desain.
Buat teks caption atau keterangan otomatis.
Mengatur elemen foto di layer berbeda seperti software profesional.
Simpan hasil edit dalam kualitas tinggi dan format PNG, JPG, MP4.
Pixelcut memadukan kekuatan teknologi AI dengan alat edit foto yang sederhana agar kamu bisa menghasilkan gambar yang menarik dalam waktu singkat. (Z-4)
Sumber: fahimai. olsera
Aplikasi ini populer di kalangan konten kreator, penjual online, desainer, dan pemilik usaha kecil, terutama karena kemampuannya dalam menghapus latar belakang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved