Berikut Aplikasi Pengingat Waktu Imsak di HP(freepik)

APLIKASI pengingat waktu imsak adalah aplikasi di smartphone yang dirancang untuk memberi notifikasi atau pengingat saat waktu imsak menjelang puasa.

Selain imsak, banyak aplikasi seperti ini juga menampilkan jadwal waktu sholat, adzan otomatis, arah kiblat, dan kalender Islam.

Berikut 7 Aplikasi Pengingat Waktu Imsak di HP

1. Muslim Pro

Aplikasi populer yang menyediakan jadwal imsak, sahur, buka puasa, dan waktu sholat, serta notifikasi adzan otomatis.

2. Athan

Menampilkan jadwal waktu sholat lengkap termasuk imsak dan iftar serta fitur Adzan dan arah kiblat.

3. Jadwal Sholat & Imsakiyah

Menyajikan jadwal imsak yang akurat sesuai lokasi kamu dan pengingat yang mudah diatur.

4. Muslim: Prayer & Adhan Times

Memberikan notifikasi imsak dan waktu sholat berdasarkan lokasi dengan tampilan widget menarik.

5. Muslim Fasting Tracker Calendar

Fokus pada jadwal puasa dan pengingat imsak dan sahur, lengkap dengan kalender Hijriah.

6. Umma

Aplikasi pengingat waktu sholat yang juga bisa memberikan informasi jadwal imsak saat Ramadan.

7. Salatuk

Menyediakan jadwal sholat, pengingat adzan, serta imsakiyah yang akurat sesuai lokasi.

Saat menggunakan aplikasi tersebut, aktifkan lokasi GPS supaya fitur jadwal waktu imsak dan adzan bekerja akurat sesuai tempat kamu berada. Beberapa aplikasi perlu diatur notifikasi sebelum imsak sendiri agar kamu sempat sahur tepat waktu. (Z-4)

Sumber: rambay, hallogsm