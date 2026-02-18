Berikut Cara Hapus File Permanen di Laptop Windows(freepik)

HAPUS file permanen adalah proses menghapus file atau folder dari komputer sehingga tidak lagi tersimpan di sistem dan tidak masuk ke Recycle Bin.

Artinya, setelah dihapus permanen file tidak bisa dipulihkan dengan cara biasa, tidak terlihat lagi di Recycle Bin, serta ruang penyimpanan akan langsung bertambah kosong.

Di laptop Windows, penghapusan permanen biasanya dilakukan dengan menekan Shift dan Delete atau mengosongkan Recycle Bin setelah file dihapus.

Berikut 3 Cara Hapus File Permanen di Laptop Windows

1. Menggunakan Tombol Shift dan Delete

Pilih file atau folder yang ingin dihapus.

Tekan tombol Shift dan Delete secara bersamaan.

Klik Yes saat muncul konfirmasi.

File akan langsung terhapus permanen tanpa masuk ke Recycle Bin.

2. Menghapus dari Recycle Bin

Buka Recycle Bin di desktop.

Pilih file yang ingin dihapus.

Klik Delete atau pilih Empty Recycle Bin untuk menghapus semuanya.

3. Mengatur Agar File Selalu Terhapus Permanen

Klik kanan pada Recycle Bin.

Pilih Properties.

Pilih drive yang diinginkan.

Centang opsi Don't move files to the Recycle Bin.

Klik Apply lalu OK.

Sekarang file yang dihapus akan langsung permanen.

Saat menghapus file secara permanen maka file yang sudah dihapus permanen sulit dikembalikan, pastikan benar-benar yakin sebelum menghapus. Untuk keamanan data sensitif, bisa menggunakan fitur enkripsi bawaan Windows atau software khusus penghapus data. (Z-4)

