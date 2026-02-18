Sutradara Fatal Frame 2 Ungkap Pendekatan Game terhadap Horor Jepang ‘Sangat Indah Sekaligus Menakutkan’

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake hadir 12 Maret 2026 dengan kontrol modern dan horor Jepang autentik. (Fatal Radar)

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake dapat dikatakan menjadi salah satu game horor yang paling dinantikan tahun ini dan akan diluncurkan pada 12 Maret nanti. Sebagai remake dari game horor klasik PlayStation 2, perilisan dari Fatal Frame yang terbaru bertujuan untuk menarik audiens yang sepenuhnya baru serta memberikan pengalaman yang akan disukai oleh para penggemar.

Kehadiran Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake akan menjadi upaya yang lebih sadar untuk memberikan pengalaman horor yang segar, tetapi tetap terasa familiar. Makoto Shibata sebagai salah satu kreator sekaligus sutradara dari game ini mengungkapkan bahwa pihaknya menerima evaluasi terkait masalah kontrol dan responsivitas. Shibata meninjau kembali setiap aspek pengalaman dan mengembangkan proyek ini sebagai pembuatan ulang sepenuhnya.

Lingkup modernisasi ini juga berarti elemen-elemen yang berasal dari Crimson Butterfly sebelumnya kemungkinan besar akan dihilangkan. Namun, apabila Anda sudah familiar dengan versi PS2 aslinya maka Anda tidak perlu mengharapkan pengalaman yang sepenuhnya asing. Shibata tetap menekankan bahwa karakter dan dunia dalam game tersebut akan tetap sama dan yang berbeda hanyalah cara pemain memasuki dan merasakan dunia tersebut. Mulai dari kontrol, kamera, peristiwa, hingga Camera Obscura semuanya dikerjakan ulang untuk membuat game lebih mudah diakses oleh pemain modern.

“Keunikan dari seri Fatal Frame terletak pada ekspresinya terhadap horor Jepang. Dengan meminimalkan adegan jump scare dan penggambaran grafis, kami berfokus pada rasa takut yang merangsang imajinasi. Seri ini menghadirkan kualitas horor yang berbeda,” ungkap Shibata dalam salah satu wawancara.

Tak hanya itu, Shibata juga mengungkapkan para tim pengembang Fatal Frame memahami elemen yang membuat horor Jepang menjadi indah sekaligus menakutkan. Hal inilah yang akan mendefinisikan Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake nantinya.

Para sutradara dari game ini juga memberikan tanggapan terkait masa depan dari seri Fatal Frame. Jika seri ini dapat dilanjutkan maka kemungkinan untuk Fatal Frame di masa mendatang akan dibangun berdasarkan sistem dan pengetahuan yang ada pada versi remake ini. Oleh karenanya, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake berpotensi menjadi batu loncatan untuk proyek Fatal Frame di masa mendatang. (Tech Radar/Z-2)