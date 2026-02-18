Xbox Game Pass Februari 2026: The Witcher 3 hingga Kingdom Come II Hadir

Microsoft umumkan daftar Xbox Game Pass Februari-Maret 2026.(Notebookcheck)

MICROSOFT mengonfirmasi gelombang gim terbaru yang akan hadir di Xbox Game Pass untuk konsol, PC, dan cloud streaming. Koleksi gim untuk sisa Februari hingga awal Maret 2026 ini menghadirkan judul-judul besar seperti The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) hingga Kingdom Come: Deliverance II.

Mulai hari ini, pelanggan Game Pass Ultimate dan PC sudah bisa langsung memainkan Avatar: Frontiers of Pandora dan gim aksi Aerial_Knight’s DropShot. Sementara itu, anggota Premium juga mendapatkan akses ke gim RPG besar yaitu Avowed.

Pada 19 Februari, The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) juga akan hadir lengkap dengan semua konten tambahannya. Kehadiran gim ini sangat menarik karena bersamaan dengan rumor ekspansi ketiga yang kabarnya akan dirilis akhir tahun 2026 untuk menyambung cerita menuju The Witcher 4. Di hari yang sama, pecinta olahraga juga bisa menikmati EA Sports College Football 26.

Menjelang akhir bulan, variasi gim semakin beragam. Ada TCG Card Shop Simulator bagi Anda yang ingin mencoba simulasi mengelola toko kartu, serta peluncuran penuh gim Towerborne pada 26 Februari.

Memasuki bulan Maret, penggemar RPG klasik akan dimanjakan dengan Final Fantasy III, disusul oleh gim sejarah epik Kingdom Come: Deliverance II.

Daftar Lengkap Xbox Game Pass Februari 2026 Gelombang 2

Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, dan PC) – Tersedia sekarang (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, dan PC) – Tersedia sekarang (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Avowed (Cloud, Xbox Series X|S, dan PC) – Tersedia sekarang (Game Pass Premium) Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, dan PC) – 19 Februari (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) EA Sports College Football 26 (Cloud dan Xbox Series X|S) – 19 Februari (Game Pass Ultimate) The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud dan Konsol) – 19 Februari (Game Pass Ultimate, Premium) TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, dan PC) – 24 Februari (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) Dice A Million (PC) – 25 Februari (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Towerborne (Full Game Release) (Konsol, Handheld, dan PC) – 26 Februari (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, dan PC) – 3 Maret (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass) Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, dan PC) – 3 Maret (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)

Selain daftar gim baru yang masuk, beberapa judul seperti Monster Train, Expeditions: A MudRunner Game, Injustice 2, dan Middle Earth: Shadow of War akan meninggalkan layanan Game Pass pada 28 Februari. (IGN/VGC/Z-2)