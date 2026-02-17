Review nubia V80 Max: HP Rp1 Jutaan Paling Tahan Banting

Spesifikasi nubia V80 Max 2026(Dok. Tautekno)

NUBIA kembali menggebrak pasar entry-level Indonesia di tahun 2026 dengan meluncurkan nubia V80 Max. Smartphone ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan perangkat tangguh tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam.

Dibanderol dengan harga Rp1.899.000, V80 Max menawarkan kombinasi langka antara durabilitas militer dan fitur baterai canggih.

Layar Raksasa 120Hz yang Mulus

Salah satu nilai jual utama nubia V80 Max adalah layarnya yang berukuran 6,9 inci. Meski resolusinya masih HD+, penggunaan refresh rate 120Hz membuat navigasi antarmuka terasa sangat responsif. Tingkat kecerahan hingga 780 nits juga memastikan layar tetap terbaca jelas meski berada di bawah sinar matahari langsung, fitur yang sangat krusial bagi pengemudi ojek online atau pekerja lapangan.

Ketahanan Fisik Standar TÜV

Berbeda dengan ponsel murah pada umumnya yang terasa ringkih, nubia V80 Max dirancang untuk bertahan dalam kondisi ekstrem. Perangkat ini telah tersertifikasi tahan jatuh dari ketinggian 1,8 meter oleh TÜV. Selain itu, rating IP64 memberikan perlindungan dari debu dan percikan air, sehingga pengguna tidak perlu khawatir saat harus menerjang hujan ringan di jalanan.

Spesifikasi Utama nubia V80 Max

Prosesor Unisoc T7250 Octa-core RAM/ROM 8GB (+8GB Virtual) / 128GB Baterai 6.000 mAh (Bypass Charging) Kamera Utama 50MP AI Camera Ketahanan IP64 & Drop Test 1.8m

Baterai 6.000 mAh dengan Bypass Charging

Kapasitas baterai jumbo 6.000 mAh pada V80 Max didukung oleh fitur Bypass Charging. Teknologi ini memungkinkan daya listrik dari pengisi daya langsung mengalir ke motherboard tanpa mengisi baterai saat ponsel digunakan secara intensif (seperti saat navigasi GPS atau gaming). Hal ini secara signifikan mengurangi panas berlebih dan memperpanjang umur kesehatan baterai hingga 4 tahun pemakaian.

Kesimpulan

nubia V80 Max berhasil mendefinisikan ulang apa yang bisa diharapkan dari smartphone harga Rp1 jutaan. Dengan fokus pada durabilitas, layar besar 120Hz, dan manajemen baterai yang cerdas, ponsel ini menjadi rekan kerja yang andal bagi mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. (Z-10)