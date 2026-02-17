Mengenal Fitur Privacy Display, Layar Anti-Spy Samsung yang Bakal Digunakan MacBook!

Fitur any-spy Macbook bakal mengadopsi milik Samsung(Freepik)

PRIVASI pengguna di ruang publik tampaknya menjadi fokus utama Apple dalam pengembangan perangkat MacBook di masa depan. Perusahaan teknologi raksasa asal Cupertino ini dikabarkan tengah menjajaki penggunaan panel OLED canggih milik Samsung yang dilengkapi fitur anti-spy atau pelindung pandangan samping secara internal.

Mengenal Teknologi Privacy Display Samsung

Berdasarkan laporan dari firma riset pasar Omdia, Apple berencana mengintegrasikan teknologi Privacy Display pada lini MacBook terbaru yang diprediksi akan mulai menyapa pasar sekitar tahun 2029 mendatang.

Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Samsung Display dan dijadwalkan memulai debutnya pada Galaxy S26 Ultra di tahun 2026.

Berbeda dengan filter privasi konvensional yang sering kali menurunkan kualitas kecerahan dan akurasi warna secara permanen, teknologi yang dikembangkan Samsung ini berbasis pada Flex Magic Pixel OLED.

Sistem cerdas ini memungkinkan perangkat untuk mengatur arah pancaran cahaya langsung pada tingkat piksel secara dinamis.

Keunggulan Fitur Anti-Spy Digital

Penerapan teknologi ini pada MacBook dianggap jauh lebih krusial dibandingkan pada ponsel pintar. Mengingat dimensi layar laptop yang lebar, data sensitif pengguna lebih rentan terekspos saat bekerja di kafe, bandara, atau transportasi umum. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya:

Kontrol Sudut Pandang: Layar akan tetap terlihat tajam dan jernih jika dipandang lurus dari depan, namun akan tampak gelap bagi orang yang mencoba mengintip dari sudut samping.

On/Off Toggle: Pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini melalui pengaturan macOS, sehingga kualitas visual layar tidak terkorban saat sedang berada di ruang pribadi.

Proteksi Selektif: Integrasi berbasis perangkat lunak memungkinkan proteksi privasi dilakukan secara selektif, misalnya hanya aktif saat membuka aplikasi perbankan atau memasukkan kata sandi.

Teknologi ini diperkirakan akan menjadi standar baru bagi laptop premium di masa depan, mengingat tren "work from anywhere" yang semakin meningkat di tahun 2026 ini.

Mengapa Harus Menunggu Hingga 2029?

Meskipun teknologinya sudah ada, Apple diperkirakan baru akan menyematkannya pada tahun 2029. Hal ini dikarenakan Apple perlu menyelesaikan transisi seluruh lini MacBook ke panel OLED terlebih dahulu. Selain itu, Samsung membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan kalibrasi teknologi light-direction agar bekerja sempurna pada panel layar yang lebih besar (14 hingga 16 inci) tanpa mengurangi efisiensi daya.

Kesimpulan

Langkah Apple mengadopsi teknologi Samsung ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar-kompetitor tetap menjadi kunci inovasi di industri teknologi. Bagi pengguna profesional, MacBook 2029 dengan Privacy Display akan menjadi solusi elegan untuk bekerja dengan aman di mana saja tanpa perlu lagi memasang filter plastik tambahan yang merusak estetika perangkat. (Z-10)