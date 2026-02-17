Vivo V60 Lite 2026: Spek Snapdragon 6s 4G Gen 2 & Baterai 6500mAh

Spesifikasi dan harga Vivo V60 Lite(Dok. Vivo)

Pasar smartphone kelas menengah kembali bergeliat di awal tahun 2026 dengan kejutan dari Vivo. Pabrikan asal Tiongkok ini baru saja menyegarkan lini populernya melalui peluncuran Vivo V60 Lite 4G versi 2026.

Berbeda dengan pendahulunya yang mengandalkan seri Snapdragon 685, versi terbaru ini menjadi perangkat pertama di dunia yang mengadopsi chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Apakah peningkatan ini cukup signifikan untuk menggoda pengguna di tengah gempuran ponsel 5G? Mari kita bedah lebih dalam performa dan fitur canggih yang dibawa oleh "si ringan" yang bertenaga ini.

Baca juga : Intip Spesifikasi Vivo V60 Lite, Smartphone untuk yang Serba Aktif

Dapur Pacu: Snapdragon 6s 4G Gen 2 yang Lebih Responsif

Chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2 dibangun di atas arsitektur 6nm yang lebih efisien. Qualcomm mengklaim adanya peningkatan performa CPU hingga 51% dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan clock speed mencapai 2.9 GHz, Vivo V60 Lite 2026 menjanjikan pengalaman multitasking yang jauh lebih lancar, terutama bagi pengguna yang sering berpindah antar aplikasi media sosial dan produktivitas secara intens.

Sektor grafis juga mendapatkan suntikan tenaga dari GPU Adreno yang 20% lebih kuat. Hal ini memberikan stabilitas frame rate yang lebih baik saat menjalankan game populer seperti Mobile Legends atau Free Fire pada pengaturan grafis tinggi.

Informasi Penting: Snapdragon 6s 4G Gen 2 dirancang khusus untuk memberikan efisiensi daya maksimal pada perangkat 4G dengan dukungan AI untuk pemrosesan suara dan kamera yang lebih jernih.

Baca juga : Spesifikasi Vivo X200T (2026): Harga, Fitur Dimensity 9400+, dan Kamera Zeiss

Layar AMOLED 120Hz dan Durabilitas Militer

Vivo tidak main-main soal visual. V60 Lite 2026 dibekali panel AMOLED 6,77 inci dengan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahan puncaknya mencapai 1.800 nits, memastikan layar tetap terlihat sangat jelas meski di bawah terik matahari langsung.

Satu poin unik yang jarang ditemukan di kelas Lite adalah sertifikasi durabilitas MIL-STD-810H. Ini berarti ponsel ini telah lolos uji ketahanan standar militer terhadap guncangan dan jatuh. Ditambah dengan rating IP65, Anda tidak perlu khawatir saat ponsel terkena guyuran hujan atau debu ekstrem.

Tabel Spesifikasi Lengkap Vivo V60 Lite 2026

Fitur Spesifikasi Utama Chipset Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6nm) RAM/Storage 8GB LPDDR4X (Extended RAM 8GB) / 256GB UFS 2.2 Layar 6.77" AMOLED, FHD+, 120Hz, 1800 Nits Kamera Belakang 50MP Main (Sony IMX882) + 8MP Ultra-wide Kamera Depan 32MP Selfie Camera Baterai 6500mAh, 90W FlashCharge Sistem Operasi Funtouch OS 15 (Android 15)

Baterai 6500mAh: Standar Baru Daya Tahan

Salah satu nilai lebih dari perangkat ini adalah penggunaan baterai Silicon Carbon berkapasitas 6500mAh. Di saat kompetitor masih berkutat di angka 5000mAh, Vivo berani memberikan kapasitas lebih besar tanpa membuat bodi ponsel menjadi tebal (hanya 7.59mm). Teknologi 90W FlashCharge juga memungkinkan pengisian daya hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 35 menit.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

Performa chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2 sangat stabil untuk penggunaan harian.

Kapasitas baterai 6500mAh sangat awet, bisa bertahan hingga 2 hari.

Desain sangat tipis dan elegan meski baterainya jumbo.

Ketahanan fisik standar militer (MIL-STD-810H).

Kekurangan:

Belum mendukung jaringan 5G.

Tidak tersedia slot memori eksternal (microSD).

Perekaman video belum mendukung resolusi 4K.

Kesimpulan dan Harga

Vivo V60 Lite 2026 adalah pilihan tepat bagi Anda yang tidak terlalu memprioritaskan jaringan 5G, namun mendambakan performa harian yang kencang, baterai yang sangat awet, dan desain yang tangguh. Di pasar internasional, ponsel ini sudah mulai dipasarkan, sementara untuk pasar Indonesia, harga estimasi untuk varian 8/256GB berada di kisaran Mata Uang Rupiah 3.999.000.

FAQ (People Also Ask)

1. Apakah Vivo V60 Lite 2026 sudah 5G?

Tidak, versi ini khusus menggunakan chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2 yang hanya mendukung jaringan 4G LTE. Untuk versi 5G, tersedia varian dengan chipset Dimensity 7360 Turbo.

2. Berapa lama pengisian daya baterai 6500mAh-nya?

Berkat teknologi 90W FlashCharge, baterai jumbo ini dapat terisi penuh 100% dalam waktu kurang dari 55 menit.

3. Apakah aman dipakai saat hujan?

Ya, ponsel ini memiliki rating IP65 yang tahan terhadap semprotan air dan debu, namun tidak disarankan untuk direndam di dalam air.