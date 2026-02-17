Fitur Deteksi Risiko Diabetes Huawei Watch GT 6 Pro: Cara Kerja & Akurasi

Fitur Deteksi Risiko Diabetes Huawei Watch GT 6 Pro.(Dok. Huawei Central)

HUAWEI resmi memperkenalkan inovasi kesehatan terbaru melalui fitur Diabetes Risk Study yang disematkan pada Huawei Watch GT 6 Pro. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk memantau risiko diabetes secara non-invasif, alias tanpa perlu menusukkan jarum ke kulit untuk mengambil sampel darah.

Teknologi di Balik Deteksi Diabetes Non-Invasif

Fitur ini tidak mengukur kadar glukosa darah secara langsung seperti alat medis konvensional. Sebagai gantinya, Huawei memanfaatkan sensor Photoplethysmography (PPG) dan sensor suhu kulit yang sangat presisi. Algoritma canggih pada perangkat menganalisis sepuluh indikator fisiologis yang berbeda, termasuk:

Variabilitas Detak Jantung (HRV) saat istirahat.

Karakteristik gelombang denyut nadi.

Kualitas tidur dan pola pernapasan.

Perubahan mikrovaskular pada pembuluh darah kecil.

Prosedur Penggunaan: Butuh Konsistensi

Untuk mendapatkan analisis yang akurat, pengguna tidak bisa mendapatkan hasil secara instan. Berikut adalah tahapan yang harus diikuti:

Pemakaian Rutin: Pengguna wajib mengenakan jam tangan selama minimal 3 hari hingga 14 hari berturut-turut. Pemantauan Tidur: Data paling krusial diambil saat pengguna tidur, di mana tubuh berada dalam kondisi basal. Kategorisasi Risiko: Setelah data mencukupi, aplikasi Huawei Health akan menampilkan hasil berupa tingkat risiko: Rendah (Low), Sedang (Medium), atau Tinggi (High).

Penting untuk Diingat: Huawei menegaskan bahwa fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan bukan merupakan alat diagnosis medis. Jika hasil menunjukkan risiko sedang atau tinggi, pengguna sangat disarankan untuk melakukan tes darah klinis (HbA1c atau Gula Darah Puasa).

Spesifikasi Pendukung Huawei Watch GT 6 Pro

Selain fitur deteksi diabetes, Huawei Watch GT 6 Pro yang diluncurkan pada awal 2026 ini membawa spesifikasi kelas atas untuk menunjang pemantauan kesehatan:

Fitur Detail Spesifikasi Layar 1.47-inch AMOLED, 3000 nits Peak Brightness Material Aerospace-grade Titanium & Sapphire Glass Sensor Utama TruSeen™ 6.0+, ECG, SpO2, Skin Temperature Daya Tahan Baterai Hingga 21 hari (Penggunaan Tipikal)

People Also Ask (FAQ)

Apakah Huawei Watch GT 6 Pro bisa mengukur gula darah dalam angka?

Tidak. Perangkat ini tidak menampilkan angka mg/dL atau mmol/L. Fitur ini hanya memberikan penilaian risiko berdasarkan pola fisiologis tubuh.

Apakah fitur ini sudah tersedia di Indonesia?

Fitur ini pertama kali diluncurkan melalui pembaruan OTA (Over-the-Air) di wilayah tertentu pasca World Health Expo 2026. Pastikan wilayah akun Huawei Health Anda mendukung studi kesehatan ini.

Seberapa akurat deteksi risiko diabetes Huawei?

Berdasarkan riset yang melibatkan institusi medis di Dubai, fitur ini memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan kondisi pre-diabetes, namun tetap memerlukan validasi medis untuk diagnosis akhir.

Dengan hadirnya fitur ini, Huawei Watch GT 6 Pro bukan sekadar aksesori, melainkan asisten kesehatan preventif yang membantu mendeteksi "pembunuh senyap" seperti diabetes lebih dini bagi masyarakat pengguna Mata Uang Rupiah di tanah air. (Z-10)