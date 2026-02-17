Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack Rilis di Indonesia: Harga & Spesifikasi

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack Rilis di Indonesia.(Dok. Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi meluncurkan Galaxy Tab A11 Kids Pack pada Februari 2026. Perangkat ini hadir sebagai solusi bagi orang tua yang membutuhkan gadget edukatif sekaligus aman bagi anak-anak. Dengan harga Rp2.499.000, paket ini menawarkan nilai lebih melalui aksesori pelindung dan fitur perangkat lunak khusus anak.

Bundling Aksesori Lengkap dan Tangguh

Dalam paket penjualannya, Galaxy Tab A11 Kids Pack menyertakan berbagai aksesori yang dirancang khusus untuk mobilitas anak yang aktif:

Kids Case Anti-Benturan: Casing tebal yang dilengkapi dengan handle (pegangan) dan kickstand untuk posisi menonton yang nyaman.

Touch Pen dengan Tether String: Stylus khusus untuk menggambar yang dilengkapi tali pengait agar tidak mudah tercecer atau hilang.

Sticker Pack & Key Ring: Paket stiker karakter Samsung Kids dan gantungan kunci untuk personalisasi perangkat.

Travel Adapter 25W: Pengisi daya cepat yang sudah termasuk dalam kotak penjualan.

Fitur Unggulan: AI Solve Math dan Samsung Kids

Samsung membawa inovasi kecerdasan buatan ke segmen entry-level melalui fitur AI Solve Math. Fitur ini membantu anak-anak mempelajari langkah-langkah penyelesaian soal matematika secara mandiri di Samsung Notes. Selain itu, fitur Samsung Kids memberikan kontrol penuh kepada orang tua untuk:

Mengatur batas waktu penggunaan perangkat harian. Memantau aplikasi apa saja yang paling sering diakses anak. Membatasi akses internet hanya pada situs web yang disetujui.

Spesifikasi Teknis Galaxy Tab A11 Kids Pack

Komponen Spesifikasi Layar 8,7 inci TFT LCD, 90Hz Refresh Rate Chipset MediaTek Helio G99 (6nm) Memori RAM 4GB / ROM 64GB (MicroSD up to 1TB) Ketahanan Sertifikasi IP52 (Tahan debu & percikan air) Baterai Dukungan Fast Charging 25W Update Software Hingga 7 tahun pembaruan keamanan

Informasi Harga: Galaxy Tab A11 Kids Pack tersedia di Indonesia dengan harga resmi Rp2.499.000 melalui Samsung Official Store dan mitra e-commerce.

Kesimpulan

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack bukan sekadar tablet murah, melainkan paket edukasi digital yang matang. Dengan dukungan pembaruan software jangka panjang hingga 7 tahun, perangkat ini menjadi investasi yang layak bagi orang tua untuk menemani tumbuh kembang anak di era digital dengan aman dan terkendali.