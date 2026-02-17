Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack Rilis di Indonesia: Harga & Spesifikasi

Headline
SAMSUNG Electronics Indonesia resmi meluncurkan Galaxy Tab A11 Kids Pack pada Februari 2026. Perangkat ini hadir sebagai solusi bagi orang tua yang membutuhkan gadget edukatif sekaligus aman bagi anak-anak. Dengan harga Rp2.499.000, paket ini menawarkan nilai lebih melalui aksesori pelindung dan fitur perangkat lunak khusus anak.
Dalam paket penjualannya, Galaxy Tab A11 Kids Pack menyertakan berbagai aksesori yang dirancang khusus untuk mobilitas anak yang aktif:
Samsung membawa inovasi kecerdasan buatan ke segmen entry-level melalui fitur AI Solve Math. Fitur ini membantu anak-anak mempelajari langkah-langkah penyelesaian soal matematika secara mandiri di Samsung Notes. Selain itu, fitur Samsung Kids memberikan kontrol penuh kepada orang tua untuk:
|Komponen
|Spesifikasi
|Layar
|8,7 inci TFT LCD, 90Hz Refresh Rate
|Chipset
|MediaTek Helio G99 (6nm)
|Memori
|RAM 4GB / ROM 64GB (MicroSD up to 1TB)
|Ketahanan
|Sertifikasi IP52 (Tahan debu & percikan air)
|Baterai
|Dukungan Fast Charging 25W
|Update Software
|Hingga 7 tahun pembaruan keamanan
Informasi Harga: Galaxy Tab A11 Kids Pack tersedia di Indonesia dengan harga resmi Rp2.499.000 melalui Samsung Official Store dan mitra e-commerce.
Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack bukan sekadar tablet murah, melainkan paket edukasi digital yang matang. Dengan dukungan pembaruan software jangka panjang hingga 7 tahun, perangkat ini menjadi investasi yang layak bagi orang tua untuk menemani tumbuh kembang anak di era digital dengan aman dan terkendali.
