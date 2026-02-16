Berikut Fitur YouTube Premium(freepik)

YOUTUBE Premium adalah layanan berlangganan dari YouTube yang memberikan pengalaman menonton video dan mendengarkan musik tanpa iklan, ditambah berbagai fitur tambahan yang tidak tersedia di akun gratis.

Dengan YouTube Premium, kamu tetap bisa menikmati konten YouTube sekalipun aplikasi diminimalkan atau layar dimatikan, serta mengunduh video dan lagu untuk ditonton nanti tanpa internet.

Berikut 12 Fitur YouTube Premium yang Perlu Diketahui

1. Bebas Iklan

Kamu bisa menonton video tanpa gangguan iklan pravideo atau tengah video di semua perangkat.

2. Playback di Latar Belakang

Video tetap diputar saat aplikasi diminimalkan atau layar HP dimatikan, bagus untuk musik dan podcast.

3. Download Offline

Unduh video atau musik untuk ditonton nanti walau tanpa koneksi internet.

4. Termasuk YouTube Music Premium

Akses layanan musik tanpa iklan, dengan play di latar belakang dan download lagu.

5. Picture in Picture

Tonton video dalam jendela kecil sambil pakai aplikasi lain.

6. Kontrol Pemutaran Lebih Banyak

Pengaturan seperti skip 10 detik, kecepatan playback, dan stabil volume memberi pengalaman nonton lebih fleksibel.

7. Antrian Video

Di HP dan tablet kamu bisa membuat daftar selanjutnya tanpa berhenti nonton.

8. 1080p Premium Bitrate

Beberapa video bisa diputar dengan kualitas bitrate lebih tinggi dibanding standar biasa.

9. Badges Premium

Tanda khusus di akun kamu yang menunjukkan status pelanggan Premium di komentar atau live chat.

10. Co watch dan Live Events

Fitur seperti menonton bersama melalui Google Meet atau akses ke live chat eksklusif untuk anggota tertentu.

11. Smart Downloads

YouTube bisa otomatis mengunduh video yang direkomendasikan supaya kamu selalu punya konten offline.

12. Akses Fitur Eksperimental Lebih Awal

Pengguna Premium sering mendapat opsi mencoba fitur baru seperti playlist AI atau alat browsing canggih lebih awal daripada akun biasa.

YouTube Premium bukan hanya bebas iklan dan download offline, tapi juga memberi pengalaman nonton dan dengar yang lebih lancar, fleksibel, dan personal di semua perangkatmu. (Z-4)

Sumber: telkomsel, gopay