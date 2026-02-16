Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

7 Aplikasi Belanja Online Terbaik di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
16/2/2026 19:30
7 Aplikasi Belanja Online Terbaik di HP Android
Berikut Aplikasi Belanja Online Terbaik di HP Android(freepik)

APLIKASI belanja online adalah aplikasi di smartphone yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet tanpa harus datang ke toko secara langsung.

Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mencari produk, membandingkan harga, melakukan pembayaran, hingga melacak pengiriman hanya lewat HP.

Berikut 7 Aplikasi Belanja Online Terbaik di HP Android

1. Shopee Indonesia

Marketplace populer dengan promo besar, cashback, dan fitur live shopping.

2. Tokopedia

Aplikasi jual beli luas dengan jutaan produk dari berbagai seller.

3. Lazada

Marketplace besar dari Alibaba yang punya banyak pilihan barang dan promo.

4. Blibli

Platform lokal terpercaya dengan produk premium dan layanan pelanggan cepat.

5. Akulaku

Belanja online lengkap dengan opsi cicilan.

6. Alfagift

Khusus kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan dari jaringan minimarket.

7. Carousell

Pasar barang bekas dan baru dengan fitur jual beli cepat langsung lewat HP.

Aplikasi belanja online adalah platform digital yang memudahkan aktivitas jual beli secara praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja melalui HP. (Z-4)

Sumber: carisinyal, twinr



Editor : Reynaldi
Editor : Reynaldi
