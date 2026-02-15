Berikut Aplikasi Pengukur Jarak Lari Terbaik(freepik)

APLIKASI pengukur jarak lari adalah sebuah aplikasi di smartphone atau smartwatch yang menggunakan GPS untuk mencatat dan menghitung jarak yang kamu tempuh saat berlari.

Aplikasi ini membantu pelari, baik pemula maupun rutin untuk memantau progres latihan, mencapai target lari, dan menjaga motivasi.

Berikut 5 Aplikasi Pengukur Jarak Lari Terbaik

1. Strava

Salah satu aplikasi pelacakan lari dan aktivitas olahraga paling populer. Strava mampu mencatat jarak tempuh, kecepatan, rute GPS, dan juga memungkinkan kamu terhubung dengan teman atau komunitas pelari.

2. Runkeeper

Aplikasi GPS tracker untuk lari yang sederhana dan mudah digunakan. Bisa mencatat jarak, waktu, pace, serta memberikan statistik performa dan ringkasan aktivitas kamu.

3. MapMyRun

Dirancang untuk pelari yang ingin menjelajahi rute baru. MapMyRun mencatat jarak, kecepatan, elevasi, dan metrik lainnya sambil menunjukkan rute kamu di peta secara real time.

4. Adidas Running App

Selain menghitung jarak lari, aplikasi ini menawarkan statistik seperti kalori terbakar, durasi, dan tren latihan. Kamu juga bisa membuat tujuan latihan harian atau mingguan.

5. Google Fit

Alternatif ringan dan mudah dipakai yang memanfaatkan sensor smartphone untuk mencatat aktivitas lari, jarak, langkah, dan kalori yang terbakar. Cocok kalau kamu baru mulai berlari dan ingin pelacak yang simpel.

Semua aplikasi di atas umumnya menggunakan GPS smartphone untuk melacak rute dan jarak secara akurat, jadi pastikan lokasi di ponselmu aktif saat berlari. (Z-4)

Sumber: eraspace, fithub