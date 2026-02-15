Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

5 Aplikasi Pengukur Jarak Lari Terbaik

Reynaldi Andrian Pamungkas
15/2/2026 17:30
5 Aplikasi Pengukur Jarak Lari Terbaik
Berikut Aplikasi Pengukur Jarak Lari Terbaik(freepik)

APLIKASI pengukur jarak lari adalah sebuah aplikasi di smartphone atau smartwatch yang menggunakan GPS untuk mencatat dan menghitung jarak yang kamu tempuh saat berlari.

Aplikasi ini membantu pelari, baik pemula maupun rutin untuk memantau progres latihan, mencapai target lari, dan menjaga motivasi.

Berikut 5 Aplikasi Pengukur Jarak Lari Terbaik

1. Strava

Salah satu aplikasi pelacakan lari dan aktivitas olahraga paling populer. Strava mampu mencatat jarak tempuh, kecepatan, rute GPS, dan juga memungkinkan kamu terhubung dengan teman atau komunitas pelari.

2. Runkeeper

Aplikasi GPS tracker untuk lari yang sederhana dan mudah digunakan. Bisa mencatat jarak, waktu, pace, serta memberikan statistik performa dan ringkasan aktivitas kamu.

3. MapMyRun

Dirancang untuk pelari yang ingin menjelajahi rute baru. MapMyRun mencatat jarak, kecepatan, elevasi, dan metrik lainnya sambil menunjukkan rute kamu di peta secara real time.

4. Adidas Running App

Selain menghitung jarak lari, aplikasi ini menawarkan statistik seperti kalori terbakar, durasi, dan tren latihan. Kamu juga bisa membuat tujuan latihan harian atau mingguan.

5. Google Fit

Alternatif ringan dan mudah dipakai yang memanfaatkan sensor smartphone untuk mencatat aktivitas lari, jarak, langkah, dan kalori yang terbakar. Cocok kalau kamu baru mulai berlari dan ingin pelacak yang simpel.

Semua aplikasi di atas umumnya menggunakan GPS smartphone untuk melacak rute dan jarak secara akurat, jadi pastikan lokasi di ponselmu aktif saat berlari. (Z-4)

Sumber: eraspace, fithub



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved