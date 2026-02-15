Tren Kamera Retro di 2026: Dari Monokrom Mahal hingga Kamera Instan Hibrida

Contoh kamera retro(MI/Dok Leica Store)

RETRO yang dianggap sebagai nostalgia atau kuno yang modis telah memasuki dunia pengambilan gambar. Meningkatnya popularitas pengambilan gambar menggunakan film dalam beberapa tahun terakhir dan kesuksesan kamera instan di kalangan masyarakat umum, nampaknya kamera retro yang menjadi dambaan banyak orang.

Pada awal 2026, misalnya, Fujifilm mengeluarkan Instax Mini Evo Cinema Hybrid Camera yang menjadi 3 in 1 kamera instan hibrida yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar diam dan video serta mampu mengubah data video ataupun gambar diam menjadi cetakan instax. Keluaran terbaru dari Fujifilm ini dibandrol dengan harga Rp6.249.000

Lebih retro lagi, Ricoh mengeluarkan Ricoh GR IV Monochrome yang meskipun ‘hanya’ menghasilkan gambar hitam-putih, tetapi spesifikasi kamera ini memuat sensor APS-C 25,7MP ke dalam desain yang ringkas dan perekaman video maksimal Full HD.

Lebih mahal dari Instax Mini Evo Cinema Hybrid, kamera ini dijual mulai dari harga Rp23.990.000 di Indonesia.

Rekomendasi Kamera Retro Terbaik 2026

Nikon ZF

Apabila Anda mencari kamera retor dengan full-frame terbaik, maka Nikon ZF bisa masuk ke dalam pilihan.

Kamera ini mewarisi fitur dari Z9 dan Z8, termasuk EXPEED 7, pengenalan subjek dan pelacakan 3D Nikon, hingga IBIS kamera. Nikon ZF memberikan kesan kokoh secara keseluruhan dengan konstruksi bobot yang signifikan untuk ukurannya. Kamera ini dibandrol dari harga Rp32.499.000

Fujifilm X-T5

Kamera ini menjadi salah satu jenis kamera retro dengan APS-C terbaik dengan resolusi tertinggi di pasaran. X-T5 memadukan X-Processor 5 yang membuatnya sangat mumpuni dalam kemampuan foto dan video.

Sistem autofokus hibrida 425 titik dikombinasikan dengan algoritma adaptif AI menghasilkan kinerja autofokus terbaik di kamera keluaran Fujifilm. Kamera keluaran Fujifilm ini dapat Anda beli mulai dari harga Rp25.999.000

Leica M11

Jika Anda mencari kamera retro premium terbaik maka pilihannya akan jatuh pada keluaran Leica.

Kamera Leica M11 menjadi kamera digital terbaik yang pernah dibuat oleh perusahaan Leica dengan daya tahan baterai yang luar biasa, memori internal 256GB, dan port USB-C. Selain itu, dalam kamera seri M lainnya, M11 menjadi yang paling matang dengan sensor terbaik di kelasnya dan EVF terbaru. Leica M11 dapat Anda pesan dengan harga Rp181.440.000 (Digital Camera World, Peta Pixel/Z-1)