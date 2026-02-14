Sony Resmi Remake Trilogi God of War, Kratos Era Yunani Bangkit Lagi

Sony Santa Monica konfirmasi remake trilogi God of War klasik. Kratos era Yunani kembali, Terrence Carson isi suara lagi, plus game prekuel 2D Sons of Sparta sudah rilis.(YouTube/PlayStation)

SONY Santa Monica Studio secara resmi mengonfirmasi sedang mengerjakan proyek remake untuk trilogi asli God of War. Pengumuman besar ini disampaikan dalam presentasi PlayStation State of Play pertama di tahun 2026, yang langsung memicu antusiasme luar biasa dari para penggemar veteran.

Meskipun Sony baru menampilkan sebuah teaser singkat tanpa cuplikan gameplay, video tersebut mengonfirmasi bahwa proyek ini masih dalam tahap awal pengembangan dan kemungkinan baru akan dirilis beberapa tahun ke depan.

Fokus utama dari proyek ini adalah menghidupkan kembali kisah klasik Kratos di era Yunani yang meliputi God of War (2005), God of War II (2007), dan God of War III (2010), dimana sang Ghost of Sparta mengobarkan perang besar melawan para dewa Olimpus.

Kembalinya Pengisi Suara Ikonik dan Kejutan Gim Prekuel

Salah satu kejutan terbesar dalam pengumuman ini adalah kembalinya Terrence Carson untuk mengisi suara Kratos. Carson merupakan aktor asli yang menghidupkan karakter Kratos pada era PlayStation 2 dan PlayStation 3, sebelum peran tersebut diambil alih oleh Christopher Judge dalam seri reboot 2018 dan God of War Ragnarök.

Carson menyatakan bahwa tim pengembang akan kembali dengan sesuatu yang besar saat mereka siap menunjukkan lebih banyak detail di masa depan.

Selain proyek remake utama, Sony juga memberikan kejutan dengan merilis langsung sebuah game prekuel 2D berjudul God of War: Sons of Sparta untuk PlayStation 5 yang sudah bisa diunduh sejak jumat kemarin (13/2). Game action-platformer seharga $29,99 ini merupakan hasil kolaborasi dengan pengembang indie Mega Cat Studios yang menceritakan masa muda Kratos saat berlatih bersama saudaranya, Deimos.

Ekspansi ke Layar Kaca

Langkah Sony untuk membangkitkan kembali trilogi asli ini bertepatan dengan rencana ekspansi waralaba God of War ke format lain. Selain permainan video, seri ini juga akan segera mendapatkan adaptasi film dalam bentuk serial melalui layanan Amazon Prime Video.

Informasi terbaru bahkan telah mengungkap aktor yang akan memerankan karakter Atreus dalam serial tersebut. Meski rincian mengenai skala remake, platform yang dituju, atau tanggal rilis pastinya masih dirahasiakan, kembalinya narasi Yunani yang ikonik ini menjadi bukti bahwa warisan Kratos tetap menjadi pilar utama bagi PlayStation. (IGN/Mezha/Z-22)