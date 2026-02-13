Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Daftar Game Terbaru Februari 2026: Resident Evil Requiem dan Mario Tennis Fever Siap Rilis

Media Indonesia
14/2/2026 15:03
Daftar Game Terbaru Februari 2026: Resident Evil Requiem dan Mario Tennis Fever Siap Rilis
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Februari 2026 dipastikan menjadi salah satu bulan paling krusial bagi industri video game global. Setelah transisi besar-besaran ke perangkat generasi terbaru di tahun 2025, para pengembang kini mulai mengeluarkan "senjata berat" mereka. Fokus utama bulan ini tertuju pada kebangkitan franchise survival horror legendaris dan ekspansi besar-besaran perpustakaan game Nintendo Switch 2.

Bagi para gamer di Indonesia, bulan ini juga menandai hadirnya beberapa judul yang sangat dinantikan, baik di platform konsol maupun PC. Berikut adalah analisis mendalam mengenai judul-judul utama yang wajib masuk dalam radar belanja Anda.

Highlight Utama: Resident Evil Requiem akan menjadi standar baru survival horror dengan sistem dual-protagonist, sementara Mario Tennis Fever menjadi judul wajib bagi pemilik konsol baru Nintendo.

Resident Evil Requiem: Teror Baru di Raccoon City

Capcom kembali ke akar mereka dengan Resident Evil Requiem yang dijadwalkan rilis pada 27 Februari 2026. Berbeda dengan seri sebelumnya, Requiem memperkenalkan sistem dua protagonis dengan gaya bermain yang kontras: Grace Ashcroft, seorang analis FBI yang berfokus pada stealth dan puzzle, serta Leon S. Kennedy yang membawa aksi combat intens.

Baca juga : 5 Game Paling Dinanti Februari 2026, Jangan sampai Ketinggalan!

Game ini menjadi pembuktian teknis bagi Nintendo Switch 2, karena Capcom merilisnya secara simultan dengan versi PS5 dan PC. Penggunaan engine RE Engine versi terbaru menjanjikan pencahayaan fotorealistik yang akan membuat bulu kuduk berdiri, terutama saat menjelajahi area hotel yang ditinggalkan di Raccoon City.

Mario Tennis Fever: Eksklusifitas yang Menyegarkan

Setelah sukses dengan peluncuran konsolnya tahun lalu, Nintendo merilis Mario Tennis Fever pada 12 Februari 2026. Ini bukan sekadar game olahraga biasa; Nintendo menyertakan Story Mode yang sangat luas dengan elemen RPG, serta 38 karakter yang dapat dimainkan. Dukungan haptic feedback pada kontroler Switch 2 memberikan sensasi pukulan raket yang jauh lebih presisi dibandingkan pendahulunya.

Jadwal Rilis Game Unggulan Februari 2026

Tanggal Rilis Judul Game Platform Genre
5 Februari Dragon Quest VII Reimagined Switch 2, PS5, PC JRPG
6 Februari Nioh 3 PS5, Xbox Series, PC Action RPG
12 Februari Mario Tennis Fever Nintendo Switch 2 Sports
13 Februari Reanimal All Platforms Horror
27 Februari Resident Evil Requiem All Platforms Survival Horror

Kelebihan dan Kekurangan Rilis Bulan Ini

Kelebihan

  • Variasi genre yang sangat luas, mulai dari horror hingga olahraga keluarga.
  • Optimalisasi penuh untuk hardware Nintendo Switch 2 yang lebih bertenaga.
  • Kembalinya karakter ikonik seperti Leon S. Kennedy meningkatkan nilai nostalgia.

Kekurangan

  • Harga game AAA mulai stabil di kisaran Mata Uang Rupiah 1.100.000 per judul.
  • Beberapa judul indie menarik mungkin tertutup oleh publikasi masif game-game besar.

FAQ: People Also Ask

Berapa harga Resident Evil Requiem di Indonesia?
Estimasi harga untuk edisi standar adalah Mata Uang Rupiah 1.099.000, sementara Deluxe Edition diprediksi mencapai Rp 1.399.000.

Apakah Mario Tennis Fever bisa dimainkan di Nintendo Switch lama?
Tidak, game ini dikembangkan khusus untuk memanfaatkan spesifikasi hardware Nintendo Switch 2 dan tidak akan dirilis untuk generasi sebelumnya.

Kapan GTA VI rilis di PC?
Meskipun versi konsol rilis November 2026, kabar terbaru menunjukkan versi PC kemungkinan baru akan hadir pada awal tahun 2027.



Editor : Indrastuti
