Daftar Game Terbaru Februari 2026: Resident Evil Requiem dan Mario Tennis Fever Siap Rilis

Februari 2026 dipastikan menjadi salah satu bulan paling krusial bagi industri video game global. Setelah transisi besar-besaran ke perangkat generasi terbaru di tahun 2025, para pengembang kini mulai mengeluarkan "senjata berat" mereka. Fokus utama bulan ini tertuju pada kebangkitan franchise survival horror legendaris dan ekspansi besar-besaran perpustakaan game Nintendo Switch 2.
Bagi para gamer di Indonesia, bulan ini juga menandai hadirnya beberapa judul yang sangat dinantikan, baik di platform konsol maupun PC. Berikut adalah analisis mendalam mengenai judul-judul utama yang wajib masuk dalam radar belanja Anda.
Capcom kembali ke akar mereka dengan Resident Evil Requiem yang dijadwalkan rilis pada 27 Februari 2026. Berbeda dengan seri sebelumnya, Requiem memperkenalkan sistem dua protagonis dengan gaya bermain yang kontras: Grace Ashcroft, seorang analis FBI yang berfokus pada stealth dan puzzle, serta Leon S. Kennedy yang membawa aksi combat intens.
Game ini menjadi pembuktian teknis bagi Nintendo Switch 2, karena Capcom merilisnya secara simultan dengan versi PS5 dan PC. Penggunaan engine RE Engine versi terbaru menjanjikan pencahayaan fotorealistik yang akan membuat bulu kuduk berdiri, terutama saat menjelajahi area hotel yang ditinggalkan di Raccoon City.
Setelah sukses dengan peluncuran konsolnya tahun lalu, Nintendo merilis Mario Tennis Fever pada 12 Februari 2026. Ini bukan sekadar game olahraga biasa; Nintendo menyertakan Story Mode yang sangat luas dengan elemen RPG, serta 38 karakter yang dapat dimainkan. Dukungan haptic feedback pada kontroler Switch 2 memberikan sensasi pukulan raket yang jauh lebih presisi dibandingkan pendahulunya.
|Tanggal Rilis
|Judul Game
|Platform
|Genre
|5 Februari
|Dragon Quest VII Reimagined
|Switch 2, PS5, PC
|JRPG
|6 Februari
|Nioh 3
|PS5, Xbox Series, PC
|Action RPG
|12 Februari
|Mario Tennis Fever
|Nintendo Switch 2
|Sports
|13 Februari
|Reanimal
|All Platforms
|Horror
|27 Februari
|Resident Evil Requiem
|All Platforms
|Survival Horror
Berapa harga Resident Evil Requiem di Indonesia?
Estimasi harga untuk edisi standar adalah Mata Uang Rupiah 1.099.000, sementara Deluxe Edition diprediksi mencapai Rp 1.399.000.
Apakah Mario Tennis Fever bisa dimainkan di Nintendo Switch lama?
Tidak, game ini dikembangkan khusus untuk memanfaatkan spesifikasi hardware Nintendo Switch 2 dan tidak akan dirilis untuk generasi sebelumnya.
Kapan GTA VI rilis di PC?
Meskipun versi konsol rilis November 2026, kabar terbaru menunjukkan versi PC kemungkinan baru akan hadir pada awal tahun 2027.
