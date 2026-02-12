Telkomsat terlibat aktif dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI).(Dok.Telkomsat)

PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) kembali menegaskan perannya dalam penguatan industri satelit nasional melalui keterlibatan aktif dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) yang diselenggarakan di Jakarta. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi ASSI dalam melanjutkan konsolidasi organisasi dan menetapkan arah strategis ke depan.

Dalam RALB tersebut, ASSI secara resmi memasuki periode kepengurusan baru 2026–2029. Kepemimpinan ASSI kini dilanjutkan oleh Risdianto Yuli Hermansyah, yang juga menjabat sebagai VP Corporate Planning & Business Development Telkomsat. Penetapan kepemimpinan baru ini mencerminkan kepercayaan anggota terhadap kapasitas kepemimpinan yang diharapkan mampu menjaga kesinambungan program sekaligus menjawab tantangan industri satelit yang semakin dinamis.

Ketua Umum ASSI periode 2022–2026 yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi seluruh anggota selama masa kepengurusan. Ia menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, ASSI menghadapi dinamika industri yang semakin kompleks, mulai dari isu regulasi, perkembangan teknologi LEO dan non-GEO, hingga konvergensi antara satelit dan non-satelit.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita menghadapi berbagai dinamika industri, baik dari sisi regulasi, perkembangan teknologi LEO maupun konvergensi satelit dan non-satelit. ASSI berkomitmen menjadi interface bagi para anggota untuk melakukan positioning bersama, mendorong kolaborasi, serta memperkuat kemandirian industri satelit nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap penguatan kapasitas nasional, termasuk pengembangan talenta muda, transparansi tata kelola organisasi, serta upaya menjaga kedaulatan teknologi ruang angkasa Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin terbuka.

Sementara itu, Ketua Umum ASSI periode 2026–2029, Risdianto Yuli Hermansyah, menegaskan bahwa amanah kepemimpinan yang diterimanya merupakan tanggung jawab yang memerlukan peran dan kerja sama seluruh anggota untuk membawa industri satelit nasional berkontribusi lebih besar bagi masa depan Indonesia.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan partisipasi dan kolaborasi seluruh stakeholder. ASSI harus menjadi ruang sinergi seluruh pelaku industri, tidak hanya untuk memperkuat kemandirian teknologi dan bersikap adaptif terhadap perkembangan global, tetapi juga menjaga kesinambungan industri sehingga pelaku usaha satelit di Indonesia tetap relevan dan kompetitif. Dengan keberpihakan pada penguatan industri dalam negeri serta kolaborasi yang solid bersama seluruh ekosistem, kita optimistis industri satelit dapat menjadi salah satu pilar strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Bagi Telkomsat, keterlibatan dalam kepengurusan ASSI merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan industri satelit & antariksa Indonesia. Melalui peran ini, Telkomsat berupaya mendorong sinergi, tata kelola industri yang berkelanjutan, serta penguatan posisi Indonesia dalam ekosistem satelit & antariksa di sektor regional maupun global.(E-2)