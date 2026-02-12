Cara Transfer Uang dari M-Banking ke OVO dan GoPay

Headline
M-Banking atau Mobile Banking adalah layanan perbankan digital yang bisa diakses melalui aplikasi di smartphone untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke ATM atau kantor bank.
Dengan M-Banking, nasabah bisa mengatur dan mengakses rekening kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.
Saat transfer, pastikan nomor HP yang dimasukkan sudah benar, perhatikan biaya admin biasanya Rp1.000 sampai Rp2.500 tergantung bank, serta perhatikan minimal top up biasanya Rp10.000 atau Rp20.000. (Z-4)
Dari bank BCA, kalian bisa memindahkannya be beberapa dompet digital, salah satunya DANA. Perlu diketahui, DANA adalah aplikasi e-wallet di Indonesia yang memungkinkan pengguna
BRImo menghadirkan fitur pembelian paket data IM3 dan Tri tanpa koneksi internet. Nasabah tetap bisa top up kuota dengan cepat dan praktis langsung melalui aplikasi.
BRImo kini dilengkapi fitur perlindungan overlay dan auto-disable saat panggilan berlangsung. Hadirkan pengalaman transaksi digital yang makin nyaman.
PT Trimegah Karya Pratama atau UltraCorp terus mengembangkan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk perbankan.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan keuangan digital melalui super apps BRImo.
Transformasi digital di BRI tidak hanya berfokus pada pengembangan fitur, namun juga pada aspek kemudahan dan inklusivitas.
