Cara Transfer Uang dari M-Banking ke OVO dan GoPay

M-Banking atau Mobile Banking adalah layanan perbankan digital yang bisa diakses melalui aplikasi di smartphone untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke ATM atau kantor bank.

Dengan M-Banking, nasabah bisa mengatur dan mengakses rekening kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.

Cara Transfer ke OVO

Kode Bank dan Nomor HP

BCA: 39358 dan nomor HP

Mandiri: 60001 dan nomor HP

BRI: 88099 dan nomor HP

BNI: 874 dan nomor HP

Langkah:

Buka aplikasi M-Banking

Pilih menu Transfer

Pilih Transfer ke Virtual Account

Masukkan kode VA dan nomor HP OVO

Masukkan nominal transfer

Konfirmasi dan masukkan PIN

Selesai

Saldo biasanya masuk dalam hitungan detik.

Cara Transfer ke GoPay

Kode Bank dan Nomor HP

BCA: 70001 dan nomor HP

Mandiri: 60737 dan nomor HP

BRI: 301341 dan nomor HP

BNI: 9003 dan nomor HP

Langkah:

Buka M-Banking

Pilih Transfer

Pilih Virtual Account atau e-wallet

Masukkan kode VA dan nomor HP GoPay

Masukkan nominal

Konfirmasi transaksi

Masukkan PIN

Saldo langsung masuk jika nomor benar.

Saat transfer, pastikan nomor HP yang dimasukkan sudah benar, perhatikan biaya admin biasanya Rp1.000 sampai Rp2.500 tergantung bank, serta perhatikan minimal top up biasanya Rp10.000 atau Rp20.000. (Z-4)

