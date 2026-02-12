Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cara Transfer Uang dari M-Banking ke OVO dan GoPay

Reynaldi Andrian Pamungkas
12/2/2026 21:32
Berikut Cara Transfer Uang dari M-Banking ke OVO dan GoPay(freepik)

M-Banking atau Mobile Banking adalah layanan perbankan digital yang bisa diakses melalui aplikasi di smartphone untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke ATM atau kantor bank.

Dengan M-Banking, nasabah bisa mengatur dan mengakses rekening kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.

Berikut Cara Transfer Uang dari M-Banking ke OVO dan GoPay

Cara Transfer ke OVO

Kode Bank dan Nomor HP

Baca juga : Apa Itu Proteksi Overlay BRImo? Ini Penjelasan & Manfaatnya

  • BCA: 39358 dan nomor HP
  • Mandiri: 60001 dan nomor HP
  • BRI: 88099 dan nomor HP
  • BNI: 874 dan nomor HP

Langkah:

  • Buka aplikasi M-Banking
  • Pilih menu Transfer
  • Pilih Transfer ke Virtual Account
  • Masukkan kode VA dan nomor HP OVO
  • Masukkan nominal transfer
  • Konfirmasi dan masukkan PIN
  • Selesai
  • Saldo biasanya masuk dalam hitungan detik.

Cara Transfer ke GoPay

Kode Bank dan Nomor HP

  • BCA: 70001 dan nomor HP
  • Mandiri: 60737 dan nomor HP
  • BRI: 301341 dan nomor HP
  • BNI: 9003 dan nomor HP

Langkah:

  • Buka M-Banking
  • Pilih Transfer
  • Pilih Virtual Account atau e-wallet
  • Masukkan kode VA dan nomor HP GoPay
  • Masukkan nominal
  • Konfirmasi transaksi
  • Masukkan PIN
  • Saldo langsung masuk jika nomor benar.

Saat transfer, pastikan nomor HP yang dimasukkan sudah benar, perhatikan biaya admin biasanya Rp1.000 sampai Rp2.500 tergantung bank, serta perhatikan minimal top up biasanya Rp10.000 atau Rp20.000. (Z-4)

Sumber: oyindonesia, ajaib



Editor : Reynaldi
