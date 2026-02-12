4 Cara Video Call dan Panggilan Suara di WhatsApp Web

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENGGUNAKAN WhatsApp untuk panggilan suara dan video di komputer kini menjadi standar komunikasi profesional dan personal. Dengan dukungan teknologi terbaru di tahun 2026, pengalaman berkomunikasi menjadi lebih imersif dan berkualitas tinggi.
Berikut adalah prosedur standar untuk memulai komunikasi suara atau video di perangkat desktop Anda:
Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan headset dengan mikrofon terdedikasi. Di tahun 2026, WhatsApp telah menyertakan fitur AI Audio Enhancement yang dapat diaktifkan di menu pengaturan untuk meredam gangguan suara di sekitar Anda secara otomatis.
|Aspek
|WhatsApp Web
|WhatsApp Desktop
|Kemudahan Akses
|Sangat Tinggi (Tanpa Instalasi)
|Sedang (Perlu Instal Aplikasi)
|Kualitas Video
|Tergantung Optimasi Browser
|Optimal (Mendukung Akselerasi Hardware)
|Fitur Berbagi Layar
|Terbatas
|Lengkap (Support High FPS)
Jika Anda mengalami kendala saat melakukan panggilan, periksa beberapa hal berikut:
Dengan mengikuti panduan ini, koordinasi melalui WhatsApp di komputer akan menjadi jauh lebih efektif, mendukung produktivitas Anda tanpa batas ruang. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved