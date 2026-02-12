4 Cara Video Call dan Panggilan Suara di WhatsApp Web

Cara melakukan panggilan video dan suara di Whatsapp web.(Freepik)

MENGGUNAKAN WhatsApp untuk panggilan suara dan video di komputer kini menjadi standar komunikasi profesional dan personal. Dengan dukungan teknologi terbaru di tahun 2026, pengalaman berkomunikasi menjadi lebih imersif dan berkualitas tinggi.

Langkah-Langkah Memulai Panggilan

Berikut adalah prosedur standar untuk memulai komunikasi suara atau video di perangkat desktop Anda:

Sinkronisasi Perangkat: Buka WhatsApp di komputer dan tautkan akun Anda melalui menu "Linked Devices" di ponsel. Pemilihan Kontak: Cari nama kontak atau grup yang ingin dihubungi melalui kolom pencarian di sisi kiri. Inisiasi Panggilan: Klik ikon kamera untuk video call atau ikon telepon untuk panggilan suara di bilah atas percakapan. Konfigurasi Perangkat: Jika ini pertama kalinya, sistem akan meminta izin akses mikrofon dan kamera. Pastikan Anda menekan tombol "Allow" atau "Izinkan".

Tips Kualitas Panggilan Prima

Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan headset dengan mikrofon terdedikasi. Di tahun 2026, WhatsApp telah menyertakan fitur AI Audio Enhancement yang dapat diaktifkan di menu pengaturan untuk meredam gangguan suara di sekitar Anda secara otomatis.

Perbandingan Pengalaman Pengguna

Aspek WhatsApp Web WhatsApp Desktop Kemudahan Akses Sangat Tinggi (Tanpa Instalasi) Sedang (Perlu Instal Aplikasi) Kualitas Video Tergantung Optimasi Browser Optimal (Mendukung Akselerasi Hardware) Fitur Berbagi Layar Terbatas Lengkap (Support High FPS)

Masalah Umum dan Solusinya

Jika Anda mengalami kendala saat melakukan panggilan, periksa beberapa hal berikut:

Izin Browser: Periksa ikon gembok di bilah alamat browser, pastikan Camera dan Microphone dalam posisi "Allow". Update Driver: Pastikan driver webcam dan audio di komputer Anda sudah menggunakan versi terbaru 2026. Firewall: Beberapa jaringan kantor memblokir port untuk VoIP. Hubungi administrator IT jika panggilan selalu gagal terhubung.

Dengan mengikuti panduan ini, koordinasi melalui WhatsApp di komputer akan menjadi jauh lebih efektif, mendukung produktivitas Anda tanpa batas ruang. (Z-10)