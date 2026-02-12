Berikut Cara Install Spreadsheet di HP Android dan iPhone(Doc Microsoft Store)

SPREADSHEET adalah lembar kerja digital yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom.

Spreadsheet biasanya dipakai untuk menghitung angka, membuat laporan, mengelola data, dan melakukan analisis sederhana hingga kompleks.

Berikut Cara Install Spreadsheet di HP Android dan iPhone

Di Android

Install Google Sheets.

Buka Google Play Store.

Ketik Google Sheets di kolom pencarian.

Pilih aplikasi resmi dari Google LLC.

Tekan Install.

Tunggu hingga selesai, lalu buka aplikasinya.

Install Microsoft Excel

Baca juga : 14 Fitur Spreadsheet Paling Berguna

Buka Play Store.

Cari Microsoft Excel.

Pilih aplikasi resmi dari Microsoft Corporation.

Tekan Install.

Di iPhone

Install Google Sheets.

Buka App Store.

Ketik Google Sheets.

Pilih aplikasi resmi dari Google.

Tekan Get.

Masukkan Face ID atau Touch ID jika diminta.

Install Microsoft Excel

Buka App Store.

Cari Microsoft Excel.

Tekan Get lalu tunggu proses instalasi.

Spreadsheet adalah alat digital untuk mengatur dan menghitung data secara rapi dan otomatis. (Z-4)

Sumber: wikiwow, warungcopy