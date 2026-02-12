Google Rilis Android 17 Beta 1, Hadirkan API Baru dan Peningkatan Performa

Google meluncurkan Android 17 Beta pertama dengan saluran Canary baru, peningkatan performa, API kamera, dukungan VVC, serta optimalisasi untuk tablet dan perangkat lipat.(Sammobile)

GOOGLE merilis versi beta pertama Android 17, yang menghadirkan peningkatan kinerja dan cara untuk menambahkan fitur baru ke aplikasi media dan kamera. Yang terpenting, Google mengubah cara pengembang mengakses API dan fitur baru dari versi terbaru ini.

Dengan rilis ini, perusahaan meninggalkan versi beta pengembang dan mengadopsi saluran Canary berkelanjutan untuk mendorong pembaruan bagi para pengembang. Ini mirip dengan cara Google mendekati pengembangan peramban web, karena Google juga memiliki saluran Canary untuk peramban Chrome .

Perusahaan tersebut mengatakan karena pendekatan ini, fitur dan API tersedia bagi pengembang segera setelah disetujui dalam pengujian internal.

Selain itu, saluran Canary memungkinkan pembaruan over-the-air, yang menguntungkan pengembang dengan alur kerja yang lebih terintegrasi dan cara yang lebih baik untuk menguji aplikasi mereka.

Google mengatakan pihaknya menargetkan bulan Maret untuk stabilitas platform, dengan rencana perilisan Android 17 pada kuartal kedua tahun 2026. Dengan perilisan Android 16 tahun lalu, Google mengadopsi struktur dua rilis dalam satu tahun kalender, dengan rilis SDK utama di paruh pertama dan rilis SDK minor di paruh kedua tahun tersebut.

Perusahaan melakukan langkah ini untuk memberi waktu kepada produsen perangkat untuk meluncurkan versi terbaru lebih cepat ke perangkat dan mengurangi fragmentasi dalam ekosistem Android.

Android 17 akan membatasi pengembang untuk menonaktifkan pembatasan pengubahan ukuran. Ini berarti pengembang tidak dapat memaksakan orientasi atau pengubahan ukuran pada perangkat layar besar. Ini adalah cara Google untuk membuat lebih banyak aplikasi berfungsi lebih baik di tablet dan perangkat lipat dalam berbagai orientasi dan ukuran jendela.

Google juga menambahkan lebih banyak kemampuan kamera ke Android 17. Mereka menambahkan API untuk memungkinkan pengembang menangani transisi kamera dengan lebih lancar, dukungan untuk codec video VVC (H.266), penanganan volume yang lebih baik di seluruh aplikasi untuk menjaga volume tetap konsisten, dan kontrol yang lebih ketat untuk audio latar belakang.

Android 17 juga menghadirkan peningkatan performa, pengurangan frame yang hilang, dan mekanisme pengumpulan sampah yang lebih baik untuk pembersihan memori. Perusahaan juga meningkatkan konektivitas Wi-Fi dengan deteksi jarak yang lebih baik dan penemuan rekan yang aman. (TechCrunch/Z-2)