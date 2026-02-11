Fitur Baru v12.4.0 Telegram Android, Tampilannya Berubah Total Mirip iOS

Telegram Android merilis update v12.4.0 dengan desain Liquid Glass ala iOS.(Freepik)

BAGI Anda pengguna setia Telegram di Android, bersiaplah untuk sedikit "bingung" saat membuka aplikasi pagi ini. Telegram baru saja menggulirkan pembaruan masif versi 12.4.0 yang mengubah total bahasa desainnya dari gaya utilitarian khas Android menjadi estetika premium yang sangat identik dengan versi iOS.

Perubahan ini bukan sekadar polesan warna, melainkan perombakan total struktur navigasi yang sudah bertahan selama hampir satu dekade. Artikel ini akan mengulas detail perubahan visual yang disebut sebagai desain Liquid Glass, bagaimana navigasi baru ini bekerja, serta panduan bagi Anda yang kehilangan menu-menu favorit akibat perombakan ini.

Mengapa Telegram Android Berubah Menjadi iOS Banget?

Langkah Telegram menyamakan desain di kedua platform besar ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi pengalaman pengguna (visual consistency). Sebelumnya, Telegram Android dan iOS memiliki perbedaan tata letak yang cukup kontras. Di tahun 2026 ini, Telegram memutuskan bahwa navigasi bawah adalah cara paling efisien untuk mengoperasikan aplikasi di ponsel layar besar.

Desain baru ini mengusung konsep Liquid Glass yang menonjolkan elemen transparan, efek blur pada latar belakang, dan sudut-sudut kartu yang lebih membulat (rounded cards). Estetika ini pertama kali diperkenalkan di iOS awal tahun ini dan kini resmi menjadi standar global.

Perubahan Utama di Telegram v12.4.0

1. Navigasi Bawah (Bottom Bar) yang Persisten

Perubahan paling mencolok adalah hadirnya bilah navigasi di bagian bawah layar. Kini terdapat empat tab utama: Chats, Contacts, Settings, dan Profile. Bilah ini akan tetap terlihat meskipun Anda sedang menggulir daftar pesan, memudahkan perpindahan antar fitur hanya dengan satu jempol.

2. Selamat Tinggal Menu Hamburger

Menu tiga garis di pojok kiri atas (hamburger menu) yang telah menjadi identitas Android selama bertahun-tahun kini resmi dihapus. Semua pengaturan akun, yang biasanya tersembunyi di sana, kini dipindahkan ke tab Settings di bagian bawah.

Catatan Redaksi: Jika Anda mencari fitur Saved Messages, fitur ini sekarang bisa ditemukan di dalam tab Profile atau melalui menu tiga titik di pojok kanan atas.

3. Menu Grup Baru Pindah ke Atas

Banyak pengguna sempat kebingungan mencari tombol New Group. Di versi 12.4.0, opsi ini dipindahkan ke menu tiga titik (overflow menu) di pojok kanan atas layar utama chat, bersandingan dengan fitur pencarian.

Perbandingan Detail: Telegram Android Lama vs v12.4.0

Fitur Desain Lama Desain Baru v12.4.0 Navigasi Utama Menu Hamburger (Kiri Atas) Bottom Bar (Bawah) Efek Visual Solid & Flat Liquid Glass (Transparan) Letak Settings Di dalam Menu Hamburger Tab Khusus di Bawah Menu New Group Tombol Melayang / Hamburger Menu Tiga Titik (Kanan Atas)

Kelebihan dan Kekurangan Desain Baru

Setiap perubahan besar pasti menuai reaksi beragam dari pengguna. Berikut adalah analisis kelebihan dan kekurangannya:

Kelebihan: Navigasi satu tangan menjadi lebih ergonomis, tampilan terlihat lebih mewah/premium, dan transisi antar menu terasa lebih fluid berkat optimasi mesin grafis baru.

Navigasi satu tangan menjadi lebih ergonomis, tampilan terlihat lebih mewah/premium, dan transisi antar menu terasa lebih fluid berkat optimasi mesin grafis baru. Kekurangan: Membutuhkan waktu untuk melatih ulang muscle memory (kebiasaan jempol), dan efek transparansi mungkin terasa sedikit berat bagi perangkat Android jadul dengan spesifikasi rendah.

F.A.Q - People Also Ask

Apakah saya bisa mengembalikan tampilan ke versi lama?

Tidak, Telegram tidak menyediakan opsi untuk kembali ke UI lama. Pembaruan ini bersifat permanen untuk memastikan dukungan fitur-fitur masa depan yang dirancang khusus untuk struktur navigasi baru ini.

Mengapa efek transparansi tidak muncul di HP saya?

Efek Liquid Glass membutuhkan pengolahan grafis yang cukup intensif. Jika Anda menggunakan ponsel kelas entri atau mengaktifkan fitur Power Saving, Telegram mungkin akan mematikan efek blur secara otomatis untuk menjaga baterai dan performa.

Di mana letak fitur Night Mode sekarang?

Fitur Night Mode tetap bisa diakses dengan cepat melalui Settings > Chat Settings, atau Anda dapat mengatur jadwal otomatis agar aplikasi menyesuaikan dengan tema sistem Android Anda.

Pembaruan Telegram v12.4.0 adalah pernyataan tegas bahwa Telegram ingin memposisikan dirinya sebagai platform komunikasi yang elegan dan seragam di semua ekosistem. Segera cek Google Play Store Anda untuk merasakan pengalaman baru ini.