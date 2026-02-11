15 Fitur Adobe Lightroom Paling Berguna dan Wajib Diketahui

A- A+

ADOBE Lightroom adalah aplikasi pengolah dan pengedit foto yang dikembangkan oleh Adobe untuk membantu pengguna memperbaiki, mengatur, dan mempercantik gambar secara profesional.

Lightroom tersedia di HP Android dan iPhone maupun komputer Windows dan Mac, dan banyak digunakan oleh fotografer, content creator, hingga pengguna media sosial.

Berikut 15 Fitur Adobe Lightroom Paling Berguna

1. Presets

Memungkinkan kamu menerapkan pengaturan warna secara instan hanya dengan satu klik.

2. Light

Mengatur pencahayaan agar foto tidak terlalu gelap atau terlalu terang.

3. Color Adjustment

Mengatur suhu warna, Tint, Vibrance, dan Saturation.

4. HSL

Mengatur warna tertentu secara detail tanpa memengaruhi warna lain.

5. Tone Curve

Memberikan kontrol lebih detail pada pencahayaan dan kontras untuk hasil profesional.

6. Crop dan Rotate

Memotong dan meluruskan foto agar komposisi lebih rapi.

7. Healing

Menghapus noda, jerawat, atau objek yang mengganggu di foto.

8. Selective Adjustment

Mengedit bagian tertentu saja tanpa memengaruhi seluruh foto.

9. Detail

Menajamkan foto dan mengurangi noise pada gambar yang kurang terang.

10. Clarity, Texture dan Dehaze

Clarity untuk menambah ketegasan detail. Texture untuk memperhalus atau mempertegas tekstur. Dehaze untuk mengurangi efek kabut.

11. White Balance

Menyesuaikan warna agar terlihat natural.

12. Profiles

Memberikan gaya warna dasar sebelum mulai editing.

13. Geometry

Meluruskan garis atau perspektif bangunan.

14. Export Settings

Mengatur kualitas, ukuran, dan format foto saat menyimpan.

15. Sync Settings

Menyalin pengaturan edit ke banyak foto sekaligus.

Kalau kamu pemula, fokus dulu ke Light, Color, dan Presets. Kalau sudah mahir, coba gunakan HSL dan Tone Curve untuk hasil yang lebih profesional. (Z-4)

