8 Smartwatch Terbaik untuk Pantau Kesehatan Jantung Anda di 2025

JAM tangan pemantau detak jantung adalah perangkat yang berguna untuk melacak intensitas latihan dan memberikan peringatan ketika terdeteksi irama jantung yang tidak teratur. Pilihan smartwatch terbaik untuk kesehatan jantung biasanya menggabungkan berbagai fitur, performa andal, ulasan positif dari pengguna, serta harga yang sebanding dengan kualitas.

Fitbit Versa 4 muncul sebagai pilihan utama berkat fitur lengkap dan ulasan pengguna yang sangat baik, termasuk kemampuan pelacakan detak jantung 24 jam penuh. Selain itu, smartwatch ini memiliki beberapa fitur tambahan, seperti pelacakan tempo yang membantu motivasi saat berolahraga, serta fitur pemantauan ketenangan saat istirahat.

Namun, perlu diingat bahwa smartwatch monitor detak jantung bukanlah perangkat medis dan tingkat akurasinya dapat bervariasi, terutama selama aktivitas fisik atau jika perangkat tidak terpasang dengan benar. Selain itu, dengan beragam fitur tambahan, harga smartwatch umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat pemantau jantung sederhana, seperti gelang monitor.

Jika Anda hanya ingin memantau detak jantung secara sederhana, gelang monitor detak jantung bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan praktis.

Berikut adalah 8 pilihan terbaik smartwatch untuk memantau detak jantung:

1. Fitbit Versa 4 -T erbaik Secara Keseluruhan

Jam tangan ini mendapatkan tempat teratas berkat fitur lengkap dan ulasan pengguna yang sangat baik. Dilengkapi dengan pelacakan detak jantung 24/7 yang mudah diakses di layar utama.

2. Fitbit Sense 2 - Terbaik untuk Kesehatan Umum

Ideal bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, dengan pemantauan detak jantung yang kontinu, pelacakan tidur, dan fitur deteksi stres sepanjang hari.

3. Garmin Vivosmart 5 - Terbaik untuk Pergelangan Tangan Kecil

Dengan desain ramping dan tali ringan, smartwatch ini nyaman digunakan pada pergelangan tangan kecil, serta mampu memperkirakan detak jantung dan mengukur saturasi oksigen.

4. Google Pixel Watch - Terbaik untuk Pengguna dengan Kondisi Jantung

Dikenal dengan pelacakan detak jantung yang sangat akurat, Google Pixel Watch dapat memantau detak jantung setiap detik.

5. Garmin Forerunner 265 - Terbaik untuk Pelari

Dilengkapi dengan layar sentuh, GPS, pelacakan aktivitas, dan fitur keselamatan untuk mendeteksi kecelakaan saat berolahraga.

6. Apple Watch Seri 10 - Terbaik untuk Fitur Telepon

Dengan harga yang lebih tinggi, Apple Watch Seri 10 menawarkan berbagai fitur unggulan, cocok untuk investasi kesehatan dan komunikasi.

7. Whoop Strap 5.0 - Monitor Detak Jantung Tanpa Layar Terbaik

Pita pelacak ini dapat dipasang di pergelangan tangan atau aksesori olahraga lainnya, memberikan pengalaman pemantauan detak jantung yang lebih fleksibel.

8. Samsung Galaxy Watch Ultra - Monitor Detak Jantung Premium Terbaik

Dikenal dengan fitur premium dan dukungan Galaxy AI, smartwatch ini memberikan data kesehatan yang lebih lengkap serta rekomendasi yang dipersonalisasi.