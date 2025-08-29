Aplikasi SkorKu Diluncurkan, Tingkatkan Kesadaran Kredit dan Dorong Inklusi Keuangan Nasional

Headline
MULAI dari saat berpacaran hingga menikah, rekam jejak keuangan yang baik membangun kepercayaan dan rasa aman di antara pasangan. Saat memasuki kehidupan berkeluarga dan merencanakan masa depan, skor kredit berperan penting dalam memperoleh akses terhadap fasilitas kredit pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan, hingga membantu dalam perencanaan pendidikan anak.
Untuk membantu masyarakat Indonesia memahami, memantau, dan meningkatkan skor kredit pribadi mereka, Credit Bureau Indonesia (CBI), Rabu (27/8), resmi meluncurkan aplikasi selular SkorKu. Aplikasi SkorKu kini tersedia dan dapat diunduh di Google PlayStore.
Di era ekonomi digital saat ini, memeriksa laporan kredit secara rutin juga berfungsi sebagai perlindungan dari pencurian identitas atau penipuan, membantu individu maupun keluarga menjaga masa depan finansial mereka.
Kehadiran SkorKu diharapkan menjadi solusi penting di tengah pesatnya pertumbuhan layanan buy now pay later, e-commerce, dan pinjaman online. Sementara di satu sisi literasi kredit masyarakat masih tergolong rendah.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 4 Agustus 2025, porsi kredit Buy Now, Pay Later (BNPL) di sektor perbankan hanya sebesar 0,29% dari total kredit, namun terus mencatat pertumbuhan tahunan yang kuat. Per Juni 2025, nilai outstanding kredit BNPL yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tumbuh sebesar 29,75% secara tahunan (Mei 2025: 25,41% yoy) hingga mencapai Rp22,99 triliun, dengan jumlah akun meningkat menjadi 26,96 juta (April 2025: 24,79 juta).
Namun, literasi kredit memiliki dampak yang jauh lebih luas. Memahami kesehatan kredit dapat memengaruhi banyak pencapaian penting dalam kehidupan seseorang.
“Banyak masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui risiko kredit, tetapi belum memahami sepenuhnya mengapa skor kredit penting dan bagaimana cara meningkatkannya untuk mencapai tujuan hidup yang penting, seperti memiliki rumah, mobil, membangun rumah tangga , atau bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengajukan kartu kredit atau PayLater,” ujar Head of Consumer Business SkorKu, Nora Asteria.
“Itulah mengapa kami membawa pesan ‘Your Score. Your Story. Your Next Step,’ yang mencerminkan perjalanan keuangan setiap individu. Dengan SkorKu, masyarakat Indonesia kini dapat secara instan memeriksa, mengelola, dan meningkatkan kesehatan kredit mereka-memberdayakan bukan hanya pengguna yang sudah merupakan nasabah bank, tetapi juga pekerja informal, pelaku usaha mikro, hingga profesional muda yang masih belum cukup mendapatkan edukasi finansial formal.”
FITUR UTAMA
Skorku Pro : Laporan kredit lengkap beserta skor kredit dan riwayat pembayaran (KOL) hingga 24 bulan ke belakang.
Tips Edukatif: Konten edukatif untuk meningkatkan skor kredit.
Fitur Pengaduan Data Kredit: Pengaduan atas ketidakakuratan data dalam informasi perkreditan.
“SkorKu lebih dari sekadar aplikasi seluler, ini adalah instrumen untuk memperkuat ekosistem keuangan Indonesia,” ujar Presiden Direktur CBI, Anton Adiwibowo.
“Dengan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami dan mengendalikan kesehatan kredit mereka, kami secara langsung mendukung tujuan literasi dan inklusi keuangan OJK. Peluncuran SkorKu merupakan langkah penting untuk memastikan setiap orang Indonesia dapat memperoleh dan membangun kepercayaan lembaga keuangan, serta menjamin bahwa seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, tidak ada yang tertinggal dalam membangun masa depan keuangan yang kuat,” tambah Anton. (H-1)
