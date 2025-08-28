Gaya Hidup Aktif Kian Populer, Platform Digital Olahraga Ini Bisa Membantu

Ilustrasi(Dok Freepik)

GAYA hidup aktif dan sehat menjadi gaya hidup yang kian populer dan digandrungi banyak orang saat ini. Tak sedikit orang yang meluangkan waktu untuk bisa berolahraga secara rutin.

Beberapa platform digital juga hadir untuk mendukung dan memudahkan aktivitas olahraga di antaranya ialah Ayo Indonesia, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencari teman berolahraga dan melakukan penyewaan lapangan secara daring. Berbagai macam olahraga pilihan tersedia di aplikasi ini seperti badminton, tenis, padel, sepak bola, futsal, dan basket.

Lalu, ada pula Reclub yang memudahkan pemain tenis dalam menemukan klub, latihan, dan turnamen di sekitarnya. Selain itu, aplikasi ini juga sangat berguna bagi penyelenggara seperti mulai dari mengelola anggota, membuat jadwal pertandingan, hingga memfasilitasi komunikasi internal.

Selanjutnya ialah Runaddicts, platform digital yang berfokus pada dunia lari dan komunitasnya. Platform ini diluncurkan pada Senin (25/8) di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Selatan. Runaddicts disebut-sebut sebagai platform Indonesia pertama di dunia lari yang terintegrasi semua untuk komunitas dan menggunakan AI.

Selain itu, kesiapan server dan keamanan data menjadi fokus utama Bisa AI yang merupakan penyedia teknologi untuk Runaddicts. Prinsip pengembangan Runaddicts ialah "scalable", yang bisa menampung ribuan pelari, acara (event), komunitas di seluruh Indonesia, dan ramah pengguna (user friendly) dengan desain aplikasi sederhana dan mudah dipakai semua kalangan pelari.

Manajemen Runaddicts Six Star Six World Marathon Major (WMM) Finisher, Novie Hernawati, mengungkapkan Runaddicts menghubungkan pelari dengan acara (event), komunitas, dan layanan pendukung.

"Runaddicts adalah satu solusi terpadu bagi pelari pemula hingga profesional serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Platform Runaddicts dipastikan terpercaya untuk edukasi, sertifikasi, dan pembinaan pelari,” ungkapnya, seperti dilansir dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (28/8).

Lalu, apa saja fitur yang mendukung dan memudahkan para pelari dan komunitas?

Berikut beberapa fitur yang tersedia di Runaddicts:

1. Fitur Race

Pengguna bisa memanfaatkan fitur Race, yaitu event lari yang diselenggarakan Runaddicts yang mencakup fun run, marathon, hingga road to international race. Runaddicts menjadi mitra acara lari resmi berskala besar Plataran Series yang diselenggarakan oleh Oudpro Internasional dengan lokasi mulai (start) di enam lokasi Plataran yaitu Jakarta, Puncak, Borobudur, Bromo, Menjangan Bali, dan Makassar.

2. Fitur Community

Bagi kamu yang tertarik untuk mencari sebuah komunitas lari, bisa mengecek fitur Community di Runaddicts. Fitur Community adalah tempat komunitas membangun identitas digital, berkomunikasi, mengelola dan memberikan informasi terbaru suatu kegiatan.

Komunitas diberikan kesempatan tampil di Run Tv dan berbagai publikasi lainnya yang bekerjasama dengan Runaddicts. Sehingga komunitas bisa lebih dikenal, lebih berkembang, dan lebih berdampak.

Selain bagi komunitas lari, platform ini juga terbuka bagi komunitas non-lari yang ingin mengadakan event lari seperti dari korporat, perguruan tinggi, yayasan, atau komunitas lainnya. Begitu pula bagi seseorang yang ingin berlatih, berpartisipasi dalam acara, ikut suatu komunitas atau membangun komunitas sendiri.

3. Fitur Events

Selain itu, ada pula fitur Events, yang merupakan event atau acara yang dibuat dan dikelola komunitas secara mandiri, bisa gratis atau berbayar, hingga bisa terbuka maupun privat.

Kiat Lari hingga Lokakarya

Runaddicts juga menyediakan beberapa hal lain yang mendukung kesehatan dan gaya hidup pelari mulai dari program kiat lari, konsultasi dengan ahli gizi dan dokter olahraga, lokakarya atau workshop serta coaching clinic yang bisa diakses pengguna di manapun mereka berada. Selain itu, Runaddicts bekerja sama dengan klinik Bebas Cedera, layanan fisioterapi profesional untuk pencegahan cedera, pemulihan, dan peningkatan performa fisik.

Runaddicts juga menawarkan program pelatihan dan sertifikasi yaitu program latihan dari pelatih dan sertifikasi resmi untuk pelatih, marshal, pacer, race director, petugas medis, dan penyelenggara acara lari.(M-2)