6 Tablet dengan Kapasitas Memori 256 GB Terbaik, Segini Harganya

Berikut Tablet dengan Kapasitas Memori 256 GB(freepik)

TABLET adalah perangkat komputasi portabel yang dirancang dalam bentuk tipis dan ringan, umumnya lebih besar dari smartphone tetapi lebih kecil dari laptop dan desktop.

Tablet biasanya dibekali layar sentuh sebagai antarmuka utama, sistem operasi mobile, dan baterai isi ulang internal.

Berikut 6 Tablet dengan Kapasitas Memori 256 GB Terbaik

1. Apple iPad Pro

Chip: Apple M4.

RAM: model 256 GB umumnya pakai 8 GB RAM.

Layar: 11" Ultra Retina XDR atau 13".

Penyimpanan: 256 GB.

Baterai: all-day usage.

Fitur tambahan: mendukung Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, iPadOS dengan ekosistem aplikasi profesional.

Harga: Rp15-20 juta

2. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Layar: 14.6" Dynamic AMOLED 2X, WQXGA+.

SoC: high-end.

RAM: 12-16 GB.

Penyimpanan: 256 GB.

Baterai: 11.200 mAh.

Fitur: S Pen, multitasking tinggi, layar besar untuk profesional atau design.

Harga: Rp18-25 juta

3. OnePlus Pad 3

Layar: besar 13.2" 3.4K.

SoC: Snapdragon 8 Gen 3.

RAM: 12-16 GB, Storage: 256 GB.

Audio: multi speaker.

Harga: Rp9-10 juta

4. HUAWEI MatePad 11.5

Layar: 11.5" PaperMatte / 2.5K.

SoC: Kirin 8020.

RAM: 8 GB, Storage: 256 GB.

Baterai: 10.100 mAh, fast charging.

Fitur: dukungan M-Pencil 3rd gen, keyboard opsional HarmonyOS dengan fitur produktivitas Huawei.

Harga: Rp4.3-6.0 juta

5. Xiaomi Pad 6

Layar: 11.0" WQHD+ 1600×2560 144 Hz.

SoC: Snapdragon 870.

RAM: 8 GB, Storage: 256 GB.

Baterai: 8.840 mAh, fast charging 33W.

Fitur: empat speaker Dolby Atmos, MIUI Pad, harga kompetitif.

Harga: Rp4-6 juta

6. Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1

Layar: 12.1" 2.5K, 120 Hz, Dolby Vision.

SoC: Snapdragon 7s Gen 2.

RAM: 8 GB, Storage: 256 GB.

Baterai: 10.000 mAh, 33W fast charge.

Fitur: quad speaker Dolby Atmos, cocok untuk konsumsi media dan multitasking.

Harga: Rp4-5 juta

Secara umum, tablet adalah solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari, terutama saat dibutuhkan perangkat ringan, portabel, dan mudah digunakan—baik untuk hiburan, belajar, maupun pekerjaan ringan. (Z-4)