Huawei Matepad 11, 5" Bakal Menyapa Indonesia Mulai 25 Agustus

Ilustrasi(Dok Huawei)

HUAWEI secara resmi mengumumkan kehadiran perangkat tablet baru mereka di pasar Indonesia yaitu Huawei MatePad 11.5". Tablet yang diklaim cocok untuk kalangan pelajar hingga profesional itu, dijadwalkan hadir di pasar Indonesia mulai 25 Agustus 2025.

Hadir dengan peningkatan pada sisi hardware, desain, dan performa, tablet siap menjadi perangkat penunjang bagi pengguna untuk melakukan aktivitas digital sehari-hari. Hadir dengan dukungan smart keyboard yang dapat dilepas dan digunakan secara wireless, membuat tablet ini menghadirkan pengalaman seperti laptop. Memberikan fleksibilitas tinggi untuk belajar dan bekerja di mana saja.

"Huawei menghadirkan Huawei MatePad 11.5", ideal untuk generasi muda Indonesia dari pelajar hingga profesional muda. Memungkinkan mereka memaksimalkan potensi melalui perangkat yang memberikan pengalaman lebih dari laptop. Pengguna kini bisa merdeka dari penggunaan perangkat yang beragam, karena semua kebutuhan, dari belajar, bekerja, hingga berkreasi dapat dilakukan dalam satu tablet yang praktis, bertenaga, dan stylish," tulis Huawei dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (19/8).

Tablet ini juga dibekali layar 11,5 inci 2.5K PaperMatte dengan tingkat kecerahan hingga 600 nits dan lapisan anti-glare, sehingga nyaman digunakan untuk membaca, menulis, maupun membuat sketsa di berbagai kondisi pencahayaan. Layar ini telah mengantongi sertifikasi SGS Low Visual Fatigue 2.0, TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, dan TÜV Rheinland Reflection Free, memastikan pengguna tetap produktif dan kreatif tanpa khawatir mengalami kelelahan mata.

Bagi para kreator, kombinasi layar PaperMatte dengan M-Pencil generasi ke-3 dan aplikasi GoPaint menjadikan MatePad sebagai kanvas digital portable yang memberikan pengalaman berkarya layaknya diatas kertas. Pengguna dapat menggambar dengan resolusi hingga 8K, memanfaatkan fitur pro seperti Frame Animation untuk memungkinkan setiap lapisan gambar diubah menjadi animasi.

Didukung baterai besar 10.100 mAh dengan 40W SuperCharge, HUAWEI MatePad 11.5” memastikan pengguna dapat berkarya, belajar, dan bekerja seharian penuh tanpa khawatir kehabisan daya — dari pagi hingga malam, baik di kampus, kantor, maupun saat bepergian. Perangkat ini pun mendukung chipset Snapdragon 7 Gen 1, memungkin kan pengguna menjalankan aktivitas digital dengan lancar.

Perangkat ini pun dilengkapi AI Handwriting Enhancement pada Huawei Notes yang membuat tulisan tangan lebih rapi dan membantu catatan lebih mudah dibaca secara seketika. Pengguna juga dapat mempercantik catatan dengan beragam template yang tersedia, termasuk lebih dari 120 cover, 300 stiker, dan 50 jenis kertas di Resource Center. Dengan begitu, to-do-list tidak hanya fungsional, tetapi juga menarik secara visual serta menjadi tempat untuk mengekspresikan kreativitas.

Bagi pengguna di Indonesia, HUAWEI MatePad 11.5” akan hadir dalam dua pilihan warna yaitu Space Gray dan Violet. Perangkat itu dijual dengan harga Rp5,9 juta . Selama periode promosi, setiap pembelian akan disertai paket hadiah eksklusif senilai Rp2,8 jutaan, yang terdiri dari Huawei Glide Keyboard, Huawei M-Pencil Generasi ke-3. (H-2)