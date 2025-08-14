6 Rekomendasi Tablet untuk Anak, Harga di Bawah Rp5 Jutaan

Berikut Rekomendasi Tablet untuk Anak(freepik)

TABLET anak adalah perangkat komputer berbentuk layar sentuh yang dirancang atau disesuaikan khusus untuk kebutuhan anak, baik untuk belajar, bermain, maupun hiburan.

Tablet ini biasanya memiliki fitur kontrol orang tua agar penggunaan anak lebih aman dan terpantau.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet untuk Anak

1. Samsung Galaxy Tab A9

Layar: 8,7 inci, TFT, resolusi 1340 x 800 piksel.

Prosesor: MediaTek Helio G99.

RAM/Storage: 4GB/64GB.

Baterai: 5.100 mAh.

Kelebihan: Desain ringan, performa cukup untuk belajar dan streaming.

Harga: Rp2,8 jutaan.

2. Lenovo Tab M10 HD

Layar: 10,1 inci HD, IPS LCD.

Prosesor: MediaTek Helio P22T.

RAM/Storage: 4GB/64GB.

Baterai: 5.000 mAh.

Kelebihan: Mode khusus anak, speaker stereo, layar ramah mata.

Harga: Rp2,9 jutaan.

3. Huawei MatePad SE 10.4

Layar: 10,4 inci, resolusi 2000 x 1200 piksel.

Prosesor: Qualcomm Snapdragon 680.

RAM/Storage: 4GB/64GB.

Baterai: 5.100 mAh.

Kelebihan: Fitur Kids Corner, speaker Harman Kardon.

Harga: Rp3,5 jutaan.

4. Advan Tab VX Lite

Layar: 10,4 inci, 2K IPS.

Prosesor: Unisoc T618.

RAM/Storage: 6GB/128GB.

Baterai: 6.000 mAh.

Kelebihan: Kapasitas memori besar, cocok untuk multitasking ringan.

Harga: Rp2,9 jutaan.

5. Xiaomi Redmi Pad

Layar: 10,61 inci, 2K, refresh rate 90Hz.

Prosesor: MediaTek Helio G99.

RAM/Storage: 4GB/128GB.

Baterai: 8.000 mAh, fast charging 18W.

Kelebihan: Layar halus, baterai awet, cocok untuk belajar & hiburan.

Harga: Rp3,9 jutaan.

6. Samsung Galaxy Tab A9+

Layar: 11 inci, TFT, resolusi 1920 x 1200 piksel.

Prosesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G.

RAM/Storage: 4GB/64GB.

Baterai: 7.040 mAh.

Kelebihan: Layar besar, mendukung jaringan 5G.

Harga: Rp4,7 jutaan.

Memilih tablet untuk anak, baiknya pilih layar minimal HD agar mata tidak cepat lelah. Perhatikan fitur Parental Control atau Kids Mode, dan pastikan baterai cukup besar untuk pemakaian seharian. (Z-4)