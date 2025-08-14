6 Rekomendasi Tablet untuk Anak, Harga di Bawah Rp5 Jutaan

Headline
TABLET anak adalah perangkat komputer berbentuk layar sentuh yang dirancang atau disesuaikan khusus untuk kebutuhan anak, baik untuk belajar, bermain, maupun hiburan.
Tablet ini biasanya memiliki fitur kontrol orang tua agar penggunaan anak lebih aman dan terpantau.
Layar: 8,7 inci, TFT, resolusi 1340 x 800 piksel.
Prosesor: MediaTek Helio G99.
RAM/Storage: 4GB/64GB.
Baterai: 5.100 mAh.
Kelebihan: Desain ringan, performa cukup untuk belajar dan streaming.
Harga: Rp2,8 jutaan.
Layar: 10,1 inci HD, IPS LCD.
Prosesor: MediaTek Helio P22T.
RAM/Storage: 4GB/64GB.
Baterai: 5.000 mAh.
Kelebihan: Mode khusus anak, speaker stereo, layar ramah mata.
Harga: Rp2,9 jutaan.
Layar: 10,4 inci, resolusi 2000 x 1200 piksel.
Prosesor: Qualcomm Snapdragon 680.
RAM/Storage: 4GB/64GB.
Baterai: 5.100 mAh.
Kelebihan: Fitur Kids Corner, speaker Harman Kardon.
Harga: Rp3,5 jutaan.
Layar: 10,4 inci, 2K IPS.
Prosesor: Unisoc T618.
RAM/Storage: 6GB/128GB.
Baterai: 6.000 mAh.
Kelebihan: Kapasitas memori besar, cocok untuk multitasking ringan.
Harga: Rp2,9 jutaan.
Layar: 10,61 inci, 2K, refresh rate 90Hz.
Prosesor: MediaTek Helio G99.
RAM/Storage: 4GB/128GB.
Baterai: 8.000 mAh, fast charging 18W.
Kelebihan: Layar halus, baterai awet, cocok untuk belajar & hiburan.
Harga: Rp3,9 jutaan.
Layar: 11 inci, TFT, resolusi 1920 x 1200 piksel.
Prosesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G.
RAM/Storage: 4GB/64GB.
Baterai: 7.040 mAh.
Kelebihan: Layar besar, mendukung jaringan 5G.
Harga: Rp4,7 jutaan.
Memilih tablet untuk anak, baiknya pilih layar minimal HD agar mata tidak cepat lelah. Perhatikan fitur Parental Control atau Kids Mode, dan pastikan baterai cukup besar untuk pemakaian seharian. (Z-4)
Tablet dirancang untuk berbagai keperluan seperti membaca, menonton video, bermain game, menggambar, belajar, dan bekerja secara ringan.
Tablet menggabungkan fungsi smartphone dan laptop dalam satu perangkat, sehingga cocok digunakan untuk browsing, menonton video, membaca, belajar online
Tablet biasanya tidak memiliki keyboard fisik bawaan, namun bisa menggunakan keyboard eksternal dan stylus untuk menunjang produktivitas.
Redmi Pad 2 menghadirkan pengalaman tidak hanya untuk hiburan, namun, juga sebagai alat yang membantu produktivitas hingga edukasi keluarga untuk anak.
Ukurannya biasanya lebih besar dari smartphone, tetapi lebih ringkas dibandingkan laptop, sehingga cocok untuk aktivitas seperti membaca, menonton, menulis, menggambar, hingga video call.
