6 Tablet Terbaik untuk Edit Foto, Segini Harganya

TABLET adalah perangkat komputer portabel dengan layar sentuh yang berukuran lebih besar dari smartphone namun lebih kecil dan ringan dibandingkan laptop.
Tablet dirancang agar mudah digunakan dengan jari atau stylus, tanpa perlu keyboard atau mouse eksternal, meskipun beberapa bisa ditambahkan aksesori tersebut.
Tablet menjadi pilihan populer karena menggabungkan kepraktisan smartphone dengan sebagian kemampuan laptop.
Ukuran tablet biasanya berada di antara smartphone dan laptop, dengan layar sekitar 7 sampai 13 inci, sehingga nyaman untuk membaca, menonton film, bermain game
Huawei menghadirkan Huawei MatePad 11.5", ideal untuk generasi muda Indonesia dari pelajar hingga profesional muda.
Tablet ini biasanya memiliki fitur kontrol orang tua agar penggunaan anak lebih aman dan terpantau.
Tablet menggabungkan fungsi smartphone dan laptop dalam satu perangkat, sehingga cocok digunakan untuk browsing, menonton video, membaca, belajar online
Tablet biasanya tidak memiliki keyboard fisik bawaan, namun bisa menggunakan keyboard eksternal dan stylus untuk menunjang produktivitas.
