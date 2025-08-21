Headline
Reynaldi Andrian Pamungkas
21/8/2025 21:30
6 Tablet Terbaik untuk Edit Foto, Segini Harganya
Berikut Tablet Terbaik untuk Edit Foto(freepik)

TABLET adalah perangkat komputer portabel dengan layar sentuh yang berukuran lebih besar dari smartphone namun lebih kecil dan ringan dibandingkan laptop.

Tablet dirancang agar mudah digunakan dengan jari atau stylus, tanpa perlu keyboard atau mouse eksternal, meskipun beberapa bisa ditambahkan aksesori tersebut.

Berikut 6 Tablet Terbaik untuk Edit Foto

1. Apple iPad Pro 12.9

  • Layar: 12.9 inci, Liquid Retina XDR, 2732 × 2048 px, ProMotion 120Hz
  • Prosesor: Apple M2 Chip
  • RAM/Storage: hingga 16GB RAM, 128GB-2TB storage
  • Stylus: Mendukung Apple Pencil
  • Kelebihan: Warna akurat, performa cepat untuk editing RAW & Photoshop.
  • Harga: Rp20-30 juta

2. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

  • Layar: 14.6 inci, Dynamic AMOLED 2X, 2960 × 1848 px, 120Hz
  • Prosesor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
  • RAM/Storage: hingga 16GB RAM, 256GB-1TB storage
  • Stylus: S Pen termasuk dalam paket
  • Kelebihan: Layar besar AMOLED sangat ideal untuk detail foto, S Pen responsif.
  • Harga: Rp18-25 juta

3. Microsoft Surface Pro 9

  • Layar: 13 inci PixelSense, 2880 × 1920 px, 120Hz
  • Prosesor: Intel Core i5/i7
  • RAM/Storage: 8GB–32GB RAM, 128GB-1TB SSD
  • Stylus: Surface Slim Pen 2
  • Kelebihan: Full Windows OS, bisa install Photoshop atau Lightroom versi desktop.
  • Harga: Rp17-30 juta

4. Apple iPad Air

  • Layar: 10.9 inci Liquid Retina, 2360 × 1640 px
  • Prosesor: Apple M1 Chip
  • RAM/Storage: 8GB RAM, 64GB-256GB storage
  • Stylus: Mendukung Apple Pencil
  • Kelebihan: Lebih ringan dan murah dibanding iPad Pro, tetap powerful untuk editing.
  • Harga: Rp11-15 juta

5. Xiaomi Pad 6

  • Layar: 11 inci IPS LCD, 2880 × 1800 px, 144Hz
  • Prosesor: Snapdragon 870
  • RAM/Storage: 6GB-12GB RAM, 128GB-512GB storage
  • Stylus: Mendukung Xiaomi Smart Pen
  • Kelebihan: Budget friendly dengan performa stabil untuk edit foto.
  • Harga: Rp5-7 juta

6. Huawei MatePad Pro 12.6

  • Layar: 12.6 inci OLED, 2560 × 1600 px
  • Prosesor: Kirin 9000E
  • RAM/Storage: 8GB RAM, 128GB-256GB storage
  • Stylus: Mendukung M-Pencil
  • Kelebihan: Layar OLED tajam, cocok untuk editing dengan warna akurat.
  • Harga: Rp10-13 juta

Tablet menjadi pilihan populer karena menggabungkan kepraktisan smartphone dengan sebagian kemampuan laptop.



Editor : Reynaldi
