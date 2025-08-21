6 Tablet Terbaik untuk Edit Foto, Segini Harganya

Berikut Tablet Terbaik untuk Edit Foto(freepik)

TABLET adalah perangkat komputer portabel dengan layar sentuh yang berukuran lebih besar dari smartphone namun lebih kecil dan ringan dibandingkan laptop.

Tablet dirancang agar mudah digunakan dengan jari atau stylus, tanpa perlu keyboard atau mouse eksternal, meskipun beberapa bisa ditambahkan aksesori tersebut.

Berikut 6 Tablet Terbaik untuk Edit Foto

1. Apple iPad Pro 12.9

Layar: 12.9 inci, Liquid Retina XDR, 2732 × 2048 px, ProMotion 120Hz

Prosesor: Apple M2 Chip

RAM/Storage: hingga 16GB RAM, 128GB-2TB storage

Stylus: Mendukung Apple Pencil

Kelebihan: Warna akurat, performa cepat untuk editing RAW & Photoshop.

Harga: Rp20-30 juta

2. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Layar: 14.6 inci, Dynamic AMOLED 2X, 2960 × 1848 px, 120Hz

Prosesor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM/Storage: hingga 16GB RAM, 256GB-1TB storage

Stylus: S Pen termasuk dalam paket

Kelebihan: Layar besar AMOLED sangat ideal untuk detail foto, S Pen responsif.

Harga: Rp18-25 juta

3. Microsoft Surface Pro 9

Layar: 13 inci PixelSense, 2880 × 1920 px, 120Hz

Prosesor: Intel Core i5/i7

RAM/Storage: 8GB–32GB RAM, 128GB-1TB SSD

Stylus: Surface Slim Pen 2

Kelebihan: Full Windows OS, bisa install Photoshop atau Lightroom versi desktop.

Harga: Rp17-30 juta

4. Apple iPad Air

Layar: 10.9 inci Liquid Retina, 2360 × 1640 px

Prosesor: Apple M1 Chip

RAM/Storage: 8GB RAM, 64GB-256GB storage

Stylus: Mendukung Apple Pencil

Kelebihan: Lebih ringan dan murah dibanding iPad Pro, tetap powerful untuk editing.

Harga: Rp11-15 juta

5. Xiaomi Pad 6

Layar: 11 inci IPS LCD, 2880 × 1800 px, 144Hz

Prosesor: Snapdragon 870

RAM/Storage: 6GB-12GB RAM, 128GB-512GB storage

Stylus: Mendukung Xiaomi Smart Pen

Kelebihan: Budget friendly dengan performa stabil untuk edit foto.

Harga: Rp5-7 juta

6. Huawei MatePad Pro 12.6

Layar: 12.6 inci OLED, 2560 × 1600 px

Prosesor: Kirin 9000E

RAM/Storage: 8GB RAM, 128GB-256GB storage

Stylus: Mendukung M-Pencil

Kelebihan: Layar OLED tajam, cocok untuk editing dengan warna akurat.

Harga: Rp10-13 juta

Tablet menjadi pilihan populer karena menggabungkan kepraktisan smartphone dengan sebagian kemampuan laptop.