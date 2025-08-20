6 Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film, Harga di Bawah Rp5 Jutaan

Headline
TABLET adalah perangkat komputer portabel yang berbentuk seperti papan (flat), memiliki layar sentuh (touchscreen) sebagai media utama untuk navigasi dan input, tanpa memerlukan keyboard atau mouse fisik.
Ukuran tablet biasanya berada di antara smartphone dan laptop, dengan layar sekitar 7 sampai 13 inci, sehingga nyaman untuk membaca, menonton film, bermain game, hingga bekerja ringan.
Tablet adalah perangkat pintar layar sentuh yang menggabungkan fungsi smartphone dan laptop, dengan kelebihan utama di portabilitas dan kenyamanan layar besar. (Z-4)
Huawei menghadirkan Huawei MatePad 11.5", ideal untuk generasi muda Indonesia dari pelajar hingga profesional muda.
Tablet ini biasanya memiliki fitur kontrol orang tua agar penggunaan anak lebih aman dan terpantau.
Tablet menggabungkan fungsi smartphone dan laptop dalam satu perangkat, sehingga cocok digunakan untuk browsing, menonton video, membaca, belajar online
Tablet biasanya tidak memiliki keyboard fisik bawaan, namun bisa menggunakan keyboard eksternal dan stylus untuk menunjang produktivitas.
Redmi Pad 2 menghadirkan pengalaman tidak hanya untuk hiburan, namun, juga sebagai alat yang membantu produktivitas hingga edukasi keluarga untuk anak.
