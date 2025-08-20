6 Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film, Harga di Bawah Rp5 Jutaan

Berikut Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film(freepik)

TABLET adalah perangkat komputer portabel yang berbentuk seperti papan (flat), memiliki layar sentuh (touchscreen) sebagai media utama untuk navigasi dan input, tanpa memerlukan keyboard atau mouse fisik.

Ukuran tablet biasanya berada di antara smartphone dan laptop, dengan layar sekitar 7 sampai 13 inci, sehingga nyaman untuk membaca, menonton film, bermain game, hingga bekerja ringan.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film

1. Samsung Galaxy Tab A9+

Layar: 11 inci TFT LCD, resolusi 1200 × 1920, refresh rate 90Hz

Chipset: Snapdragon 695 5G

RAM & Storage: 8GB / 128GB expandable microSD

Baterai: 7.040 mAh

Harga: Rp3,3 - Rp3,8 juta

Kelebihan: Layar lega dan mulus, cocok buat streaming Netflix, YouTube, sudah mendukung 5G.

2. Huawei MatePad 11.5

Layar: 11,5 inci IPS LCD, resolusi 1440 × 2200, refresh rate 120Hz

Chipset: Snapdragon 7 Gen 1

RAM & Storage: 6GB / 128GB

Baterai: 7.700 mAh

Harga: Rp4,8 - Rp4,9 juta

Kelebihan: Layar tajam dengan refresh tinggi, speaker berkualitas, pas buat maraton film.

3. Xiaomi Pad 6

Layar: 11 inci LCD, resolusi 1800 × 2880 WQHD+, refresh rate 144Hz

Chipset: Snapdragon 870

RAM & Storage: 6/8GB + 128GB

Baterai: 8.840 mAh 67W fast charging

Harga: Rp4,9 juta

Kelebihan: Layar super tajam, refresh tinggi, performa kencang untuk hiburan dan multitasking.

4. POCO Pad

Layar: 12,1 inci LCD, resolusi 1600 × 2560, refresh rate 120Hz

Chipset: Snapdragon 7s Gen 2

RAM & Storage: 8GB / 256GB

Baterai: 10.000 mAh 33W fast charging

Harga: Rp3,8 - Rp4,5 juta

Kelebihan: Layar super besar, baterai jumbo, cocok untuk nonton film layar lebar.

5. Infinix XPad

Layar: 11 inci IPS LCD, resolusi 1200 × 2000, refresh rate 90Hz

Chipset: MediaTek Helio G99

RAM & Storage: 4GB / 128GB

Baterai: 7.000 mAh

Harga: Rp2,1 - Rp2,3 juta

Kelebihan: Harga paling terjangkau, layar cukup besar, ideal untuk streaming santai.

6. OPPO Pad Air

Layar: 10,36 inci IPS LCD, resolusi 1200 × 2000

Chipset: Snapdragon 680

RAM & Storage: 4/6GB + 64/128GB

Baterai: 7.100 mAh 18W fast charging

Harga: Rp3,5 - Rp3,9 juta

Kelebihan: Desain tipis elegan, baterai awet, pas untuk hiburan harian.

Tablet adalah perangkat pintar layar sentuh yang menggabungkan fungsi smartphone dan laptop, dengan kelebihan utama di portabilitas dan kenyamanan layar besar. (Z-4)