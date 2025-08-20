Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

6 Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film, Harga di Bawah Rp5 Jutaan

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 20:45
6 Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film, Harga di Bawah Rp5 Jutaan
Berikut Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film(freepik)

TABLET adalah perangkat komputer portabel yang berbentuk seperti papan (flat), memiliki layar sentuh (touchscreen) sebagai media utama untuk navigasi dan input, tanpa memerlukan keyboard atau mouse fisik.

Ukuran tablet biasanya berada di antara smartphone dan laptop, dengan layar sekitar 7 sampai 13 inci, sehingga nyaman untuk membaca, menonton film, bermain game, hingga bekerja ringan.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet yang Cocok untuk Nonton Film

1. Samsung Galaxy Tab A9+

  • Layar: 11 inci TFT LCD, resolusi 1200 × 1920, refresh rate 90Hz
  • Chipset: Snapdragon 695 5G
  • RAM & Storage: 8GB / 128GB expandable microSD
  • Baterai: 7.040 mAh
  • Harga: Rp3,3 - Rp3,8 juta
  • Kelebihan: Layar lega dan mulus, cocok buat streaming Netflix, YouTube, sudah mendukung 5G.

2. Huawei MatePad 11.5

  • Layar: 11,5 inci IPS LCD, resolusi 1440 × 2200, refresh rate 120Hz
  • Chipset: Snapdragon 7 Gen 1
  • RAM & Storage: 6GB / 128GB
  • Baterai: 7.700 mAh
  • Harga: Rp4,8 - Rp4,9 juta
  • Kelebihan: Layar tajam dengan refresh tinggi, speaker berkualitas, pas buat maraton film.

3. Xiaomi Pad 6

  • Layar: 11 inci LCD, resolusi 1800 × 2880 WQHD+, refresh rate 144Hz
  • Chipset: Snapdragon 870
  • RAM & Storage: 6/8GB + 128GB
  • Baterai: 8.840 mAh 67W fast charging
  • Harga: Rp4,9 juta
  • Kelebihan: Layar super tajam, refresh tinggi, performa kencang untuk hiburan dan multitasking.

4. POCO Pad

  • Layar: 12,1 inci LCD, resolusi 1600 × 2560, refresh rate 120Hz
  • Chipset: Snapdragon 7s Gen 2
  • RAM & Storage: 8GB / 256GB
  • Baterai: 10.000 mAh 33W fast charging
  • Harga: Rp3,8 - Rp4,5 juta
  • Kelebihan: Layar super besar, baterai jumbo, cocok untuk nonton film layar lebar.

5. Infinix XPad

  • Layar: 11 inci IPS LCD, resolusi 1200 × 2000, refresh rate 90Hz
  • Chipset: MediaTek Helio G99
  • RAM & Storage: 4GB / 128GB
  • Baterai: 7.000 mAh
  • Harga: Rp2,1 - Rp2,3 juta
  • Kelebihan: Harga paling terjangkau, layar cukup besar, ideal untuk streaming santai.

6. OPPO Pad Air

  • Layar: 10,36 inci IPS LCD, resolusi 1200 × 2000
  • Chipset: Snapdragon 680
  • RAM & Storage: 4/6GB + 64/128GB
  • Baterai: 7.100 mAh 18W fast charging
  • Harga: Rp3,5 - Rp3,9 juta
  • Kelebihan: Desain tipis elegan, baterai awet, pas untuk hiburan harian.

Tablet adalah perangkat pintar layar sentuh yang menggabungkan fungsi smartphone dan laptop, dengan kelebihan utama di portabilitas dan kenyamanan layar besar. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved