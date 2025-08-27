Berikut Rekomendasi Tablet Terbaik untuk Belajar Anak(Freepik)

TABLET adalah perangkat komputer portabel dengan layar sentuh yang berukuran lebih besar dari smartphone namun lebih kecil dan ringan dibandingkan laptop.

Tablet merupakan kombinasi antara smartphone dan laptop lebih besar dan nyaman dipakai belajar atau bekerja, tapi tetap praktis untuk dibawa ke mana saja.

Berikut 6 Rekomendasi Tablet Terbaik untuk Belajar Anak

1. Amazon Fire HD 10 Kids Pro

Termasuk perangkat terbaik secara keseluruhan menurut guideline Tom’s Guide 2025, karena menawarkan durabilitas tinggi, kontrol orang tua yang kuat, antarmuka dewasa yang tetap aman, dan masa pakai baterai panjang.

2. Amazon Fire 7 Kids Tablet

Sebagai versi mini yang lebih terjangkau, tablet ini ideal untuk anak usia pra sekolah. Tom’s Guide menyebutnya sebagai pilihan anggaran terbaik dengan kontrol ketat dan harga ringan.

3. Apple iPad

Sangat direkomendasikan untuk kreativitas dan pendidikan jangka panjang. Cocok untuk anak yang sudah dewasa karena ekosistem aplikasi edukasi luas dan stabilitas software yang kuat.

4. Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Opsi terjangkau dengan tampilan bagus dan dukungan Google Kids Space. Cocok untuk anak yang menginginkan tablet ringan lancar dan aman.

5. Lenovo Tab P11 Plus

Layarnya besar, speaker Dolby Atmos mantap, baterai tahan lama, dan ada Kid Mode untuk kontrol konten. Ideal untuk belajar dan hiburan visual berkualitas.

6. LeapFrog LeapPad Academy Tablet

Dedikasi untuk edukasi anak usia dini. Menawarkan konten kurikulum terstruktur dan sistem adaptif sesuai perkembangan anak. Cocok bagi orang tua yang mengutamakan pendidikan struktural.

Tablet memiliki sistem operasi yang sama seperti smartphone dan laptop yang dapat memudahkan penggunanya. Serta, memiliki daya tahan baterai yang cukup lama. (Z-4)