Peta Pesta Siap Jelajahi Google Maps Platform Awards 2025

ADA kabar gembira dari dunia teknologi dan hiburan! Terralogiq, perusahaan yang menjadi partner andalan Google di Indonesia, resmi mengikuti Google Maps Platform Awards 2025. Tidak sendirian, Terralogiq juga menggandeng Tripo 3000 untuk menghidupkan kembali Peta Pesta. Buat Anda yang belum tahu, Peta Pesta adalah platform Maps + AI yang bikin kita bisa eksplorasi serunya dunia nightlife di Indonesia hingga ke Asia Tenggara.

Awalnya, Peta Pesta cuma inisiatif sederhana saat pandemi. Tujuannya sederhana, yaitu membantu para pemilik venue lokal di Jakarta tetap terhubung sama komunitasnya.

Tapi siapa sangka, sekarang Peta Pesta sudah jadi platform besar dengan lebih dari 150 venue yang sudah dikurasi, tersebar dari Jakarta sampai Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Perwakilan Indonesia di Ajang Global

Proyek Peta Pesta ini bukan sekadar inovasi lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Terralogiq menjadi salah satu peserta yang mewakili Indonesia untuk bersaing dengan berbagai proyek dari mancanegara (global) di perhelatan perdana Google Maps Platform Awards 2025.

Hadirnya Peta Pesta menunjukkan bahwa solusi berbasis lokasi dari Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memberikan dampak signifikan, baik secara lokal maupun regional.

Bukan Sekadar Peta Biasa: Ini Peta Plus AI!

Peta Pesta ini bukan cuma ngasih tahu jalan, tapi juga jadi teman nongkrong yang ngertiin penggunanya. Dibuat pakai Google Maps Platform, platform ini punya banyak fitur canggih, seperti:

AI-powered Chat Assistant: Bingung mau ke mana? Tanya aja! Asisten AI ini bisa bantu kamu cari venue berdasarkan mood, genre musik, atau bahkan lokasi terdekat dari tempatmu sekarang.

Gamification Badges System: Biar makin seru, setiap kali pengguna eksplorasi tempat baru, mereka akan mendapatkan badge. Jadi, eksplorasi dunia malam juga bisa jadi kayak main game!

Rekomendasi Pintar: Kamu bakal dapat rekomendasi yang pas banget sama selera kamu, tapi tenang saja, privasimu tetap aman.

Mendukung Teman-Teman di Industri Kreatif

Peta Pesta bukan cuma soal venue terkenal, lho. Platform ini juga jadi panggung buat para pemilik venue independen, musisi lokal, atau event kecil yang selama ini kurang terekspos. Semua bisa daftar gratis buat dapat visibilitas yang lebih luas.

Dan yang paling asyik, platform ini juga dilengkapi fitur live streaming dan donasi. Jadi, kamu bisa dukung musisi atau artis lokal favoritmu secara langsung!

Industri Pariwisata Makin Hidup Berkat Digitalisasi

Dengan Peta Pesta, industri pariwisata di Asia Tenggara juga makin bergairah. Menurut data, kunjungan wisatawan ke Indonesia makin meningkat. Ditambah lagi, digitalisasi di kota-kota besar bikin pasar nightlife makin berkembang pesat. Peta Pesta hadir di saat yang tepat untuk mengisi kekosongan itu.

“Kami percaya, peta bukan hanya soal arah, tapi juga soal koneksi. Peta Pesta itu tentang menghubungkan orang-orang dengan suasana, musik, dan komunitas mereka,” kata CEO Terralogiq Thomas Hendy.

Mau tahu tempat hangout asyik di dekatmu? Kunjungi petapesta.com sekarang!

Kalau kamu pemilik venue, musisi, atau brand lokal yang pengen gabung, Terralogiq juga terbuka banget buat kolaborasi. Yuk, jadi bagian dari ekosistem Peta Pesta! (Z-1)