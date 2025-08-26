Terralogiq Hadir Jadi Penjaga Gawang Google Business Profile di Indonesia

CTO Terralogiq Farry Argoebie(MI/HO)

PERNAH merasa frustasi karena Google Business Profile (GBP) bisnis Anda tiba-tiba berubah tanpa izin? Atau bingung kenapa ulasan dari orang kerap iseng terus bermunculan? Anda tidak sendirian.

Di Indonesia, GBP atau dulu dikenal dengan Google My Business atau Google Bisnisku sudah jadi "pintu masuk" utama para pelanggan. Data menunjukkan, 82% konsumen lokal mencari bisnis lewat Google, dan profil yang rapi bisa meningkatkan kepercayaan hingga 29%. Sayangnya, di balik kemudahan itu, ada banyak jebakan yang siap menanti.

Tantangan yang sering dihadapi para pemilik bisnis:

Adanya oknum penipu yang mengaku sebagai pemilik bisnis Anda, lalu mengganti nomor WhatsApp di profil Google Business Anda dengan nomor palsu. Info ini sulit dihapus dan butuh waktu lama untuk mengurusnya ke Google.

Serbuan ulasan negatif dari kompetitor atau orang jahil terus berdatangan, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa.

Akun Anda terkena suspend atau titik lokasi dihapus otomatis karena algoritma Google menganggap adanya informasi yang duplikat atau tidak valid.

Masalah-masalah ini bukan sekadar remeh. Jika informasi NAP (Name, Address, Phone) tidak konsisten, peringkat bisnis Anda bisa anjlok.

Akun yang duplikat rentan diambil alih orang lain, dan tidak bisa menghapus ulasan penipuan bisa merusak reputasi.

Ditambah lagi, dukungan dari Google yang sering kali terbatas membuat pemilik bisnis kecil merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini.

Solusi Perlindungan Google Business Profile bersama Terralogiq

Melihat keresahan ini, Terralogiq hadir dengan solusi andal: Google Business Profile Management pada platform cerdas Mapmaster.AI.

Bayangkan Anda memiliki platform digital yang selalu sigap untuk menjaga keamanan Google Business profile Anda.

Solusi Google Business Profile Management akan membantu Anda mengklaim, memverifikasi, dan memantau profil bisnis Anda. Platform ini dapat mempermudah dan membantu memastikan setiap informasi yang ditampilkan selalu konsisten dan akurat. Fitur moderasi ulasan proaktif juga akan membantu Anda untuk cepat tanggap terhadap ulasan-ulasan yang mencurigakan.

Punya "Asisten Pribadi" Digital untuk Bisnis Anda

Nah, untuk Anda yang punya banyak outlet atau cabang, Mapmaster.AI adalah "pusat komando" yang sempurna. Anda bisa dengan berbagai kemampuannya seperti:

Mengelola semua profil titik dalam satu dashboard.

Memperbarui informasi di banyak lokasi sekaligus.

Mendapatkan data dan performa profil yang terperinci.

Memvisualisasikan data pelanggan untuk strategi yang lebih jitu.

CTO Terralogiq Farry Argoebie berbagi pandangan, “Kami merancang Google Business Profile Management pada Mapmaster.AI agar pelaku bisnis bisa bernapas lega. Kami ingin mereka fokus mengembangkan usahanya, sementara kami yang bertugas menjaga keamanan dan integritas data mereka dari ancaman di luar sana. Solusi ini mempermudah manajemen pengelolaan profil, bukan mempersulit.”

Fakta di lapangan:

Profil bisnis pada Google Maps dengan foto lengkap dan berkualitas tinggi terbukti menghasilkan 42% lebih banyak permintaan arah/navigasi dan 35% lebih banyak klik.

38% bisnis kehilangan pelanggan karena jam operasional yang tidak akurat, yang bisa mengurangi kunjungan hingga 20%.

Mengelola profil secara aktif dan konsisten sangat berpengaruh pada visibilitas dan kepercayaan pelanggan.

Jangan biarkan bisnis Anda rentan. Terralogiq mengundang Anda untuk mendapatkan audit dan cek konsultasi gratis untuk Google Business Profile Anda. Mari kita pastikan etalase digital Anda di Google Maps selalu aman, up to date, dan menarik perhatian pelanggan! (Z-1)