Terralogiq Hadir Jadi Penjaga Gawang Google Business Profile di Indonesia

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PERNAH merasa frustasi karena Google Business Profile (GBP) bisnis Anda tiba-tiba berubah tanpa izin? Atau bingung kenapa ulasan dari orang kerap iseng terus bermunculan? Anda tidak sendirian.
Di Indonesia, GBP atau dulu dikenal dengan Google My Business atau Google Bisnisku sudah jadi "pintu masuk" utama para pelanggan. Data menunjukkan, 82% konsumen lokal mencari bisnis lewat Google, dan profil yang rapi bisa meningkatkan kepercayaan hingga 29%. Sayangnya, di balik kemudahan itu, ada banyak jebakan yang siap menanti.
Tantangan yang sering dihadapi para pemilik bisnis:
Masalah-masalah ini bukan sekadar remeh. Jika informasi NAP (Name, Address, Phone) tidak konsisten, peringkat bisnis Anda bisa anjlok.
Akun yang duplikat rentan diambil alih orang lain, dan tidak bisa menghapus ulasan penipuan bisa merusak reputasi.
Ditambah lagi, dukungan dari Google yang sering kali terbatas membuat pemilik bisnis kecil merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini.
Melihat keresahan ini, Terralogiq hadir dengan solusi andal: Google Business Profile Management pada platform cerdas Mapmaster.AI.
Bayangkan Anda memiliki platform digital yang selalu sigap untuk menjaga keamanan Google Business profile Anda.
Solusi Google Business Profile Management akan membantu Anda mengklaim, memverifikasi, dan memantau profil bisnis Anda. Platform ini dapat mempermudah dan membantu memastikan setiap informasi yang ditampilkan selalu konsisten dan akurat. Fitur moderasi ulasan proaktif juga akan membantu Anda untuk cepat tanggap terhadap ulasan-ulasan yang mencurigakan.
Nah, untuk Anda yang punya banyak outlet atau cabang, Mapmaster.AI adalah "pusat komando" yang sempurna. Anda bisa dengan berbagai kemampuannya seperti:
CTO Terralogiq Farry Argoebie berbagi pandangan, “Kami merancang Google Business Profile Management pada Mapmaster.AI agar pelaku bisnis bisa bernapas lega. Kami ingin mereka fokus mengembangkan usahanya, sementara kami yang bertugas menjaga keamanan dan integritas data mereka dari ancaman di luar sana. Solusi ini mempermudah manajemen pengelolaan profil, bukan mempersulit.”
Jangan biarkan bisnis Anda rentan. Terralogiq mengundang Anda untuk mendapatkan audit dan cek konsultasi gratis untuk Google Business Profile Anda. Mari kita pastikan etalase digital Anda di Google Maps selalu aman, up to date, dan menarik perhatian pelanggan! (Z-1)
Di era digital saat ini, Google Business Profile (GBP) menjadi salah satu aset digital paling vital bagi pelaku usaha – baik skala kecil, menengah, maupun besar.
Laporan "State of the Data Infrastructure Global Report 2024" dari Hitachi Vantara menemukan kesenjangan antara ambisi adopsi AI dan realitas pengelolaan data.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang terpilih pada Juni, meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara kedua Korea selama kunjungannya ke Gedung Putih.
Ara Grace telah jatuh cinta pada dunia bisnis, tapi katanya musik tetap menjadi bagian tak terpisahkan, dia tetap akan kembali ke musik.
Lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali—mencapai 2,64 juta orang dalam lima bulan pertama 2025—menjadi mesin penggerak utama.
Permintaan hunian sementara seperti rumah kos dan apartemen terus tumbuh di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved