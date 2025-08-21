13 Fitur Terbaru Instagram

Headline
INSTAGRAM adalah sebuah platform media sosial berbasis aplikasi dan situs web yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video, dan cerita dengan orang lain secara online.
Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, lalu diakuisisi oleh Meta Platforms pada tahun 2012.
Panjang maksimal Reels diperpanjang dari 90 detik menjadi 3 menit, memungkinkan konten yang lebih mendalam seperti tutorial atau cerita personal.
Aplikasi mandiri untuk mengedit video dengan fitur seperti green screen, animasi AI, subtitle otomatis, timeline editor, draft, dan tayangan tanpa watermark.
Tool AI untuk mengubah latar belakang, pakaian, atau elemen video dengan perintah teks, meningkatkan kreativitas konten visual.
Pengguna dapat mengatur ulang urutan tampilan grid profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang posting.
Fitur untuk membagikan Reels terlebih dahulu kepada non-pengikut, memungkinkan uji performa sebelum publikasi ke audiens luas.
Posting yang tidak memicu notifikasi kepada pengikut, cocok untuk konten tanpa tekanan engagement.
Peta baru memungkinkan berbagi lokasi terkini secara real time dengan teman terpilih. Opt in, dengan kontrol privasi dan pengaturan orang tua.
Pengguna bisa membagikan ulang posting atau Reels orang lain ke followers, dengan tab khusus di profil dan otomatis memberi kredit ke kreator asli.
Tab khusus untuk menampilkan Reels yang disukai atau dikomentari oleh teman, membantu memperkuat konektivitas sosial.
Font baru yang terinspirasi tulisan tangan penyanyi Rosalía, tersedia di Reels dan Stories, lengkap dengan emoji rahasia.
Fitur AI yang menerjemahkan dan menyulih suara Reels dengan sinkronisasi bibir alami.
Fitur AI untuk menerjemahkan pesan suara secara real time di Facebook dan Instagram.
Meskipun bukan fitur inovatif positif, penting untuk disebut bahwa fitur berbagi lokasi ini mendapat kritik karena risiko keamanan.
Beberapa fitur sedang dalam tahap pengujian atau rollout bertahap, dan bisa jadi belum tersedia di semua wilayah atau akun.
Namun, fitur seperti Edits, Reels 3 menit, font Rosalía, voice dubbing, dan Map lokasi sudah diumumkan secara resmi dan sebagian sudah dirilis secara global. (Z-4)
Instagram terus bereksperimen dengan fitur baru untuk memperkuat interaksi antar penggunanya. Salah satu yang tengah dikembangkan adalah Picks.
Keduanya punya fungsi utama untuk berbagi konten dan berinteraksi secara online, tetapi fokus dan gaya penggunaannya berbeda.
Media sosial ini memiliki visual menarik dan fokus pada gambar atau video, komunitas besar dan beragam, serta banyak fitur kreatif seperti filter, efek, dan editing.
CEO Instagram menegaskan bahwa lokasi pengguna hanya dapat dilihat oleh orang lain jika mereka memutuskan untuk membagikannya.
