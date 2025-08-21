Berikut Fitur Terbaru Instagram(freepik)

INSTAGRAM adalah sebuah platform media sosial berbasis aplikasi dan situs web yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video, dan cerita dengan orang lain secara online.

Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, lalu diakuisisi oleh Meta Platforms pada tahun 2012.

Berikut 13 Fitur Terbaru Instagram

1. Fitur Reels sepanjang 3 menit

Panjang maksimal Reels diperpanjang dari 90 detik menjadi 3 menit, memungkinkan konten yang lebih mendalam seperti tutorial atau cerita personal.

2. Aplikasi editing video

Aplikasi mandiri untuk mengedit video dengan fitur seperti green screen, animasi AI, subtitle otomatis, timeline editor, draft, dan tayangan tanpa watermark.

3. Movie Gen

Tool AI untuk mengubah latar belakang, pakaian, atau elemen video dengan perintah teks, meningkatkan kreativitas konten visual.

4. Pengaturan ulang feed profil

Pengguna dapat mengatur ulang urutan tampilan grid profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang posting.

5. Trial Reels

Fitur untuk membagikan Reels terlebih dahulu kepada non-pengikut, memungkinkan uji performa sebelum publikasi ke audiens luas.

6. Dibagikan secara senyap

Posting yang tidak memicu notifikasi kepada pengikut, cocok untuk konten tanpa tekanan engagement.

7. Fitur Map dan berbagi lokasi

Peta baru memungkinkan berbagi lokasi terkini secara real time dengan teman terpilih. Opt in, dengan kontrol privasi dan pengaturan orang tua.

8. Fitur Repost

Pengguna bisa membagikan ulang posting atau Reels orang lain ke followers, dengan tab khusus di profil dan otomatis memberi kredit ke kreator asli.

9. Tab Friends di Reels

Tab khusus untuk menampilkan Reels yang disukai atau dikomentari oleh teman, membantu memperkuat konektivitas sosial.

10. Font Rosalía.vt kustom

Font baru yang terinspirasi tulisan tangan penyanyi Rosalía, tersedia di Reels dan Stories, lengkap dengan emoji rahasia.

11. AI Voice Translation & Dubbing di Reels

Fitur AI yang menerjemahkan dan menyulih suara Reels dengan sinkronisasi bibir alami.

12. Terjemahan suara pesan

Fitur AI untuk menerjemahkan pesan suara secara real time di Facebook dan Instagram.

13. Fitur keamanan dan privasi baru

Meskipun bukan fitur inovatif positif, penting untuk disebut bahwa fitur berbagi lokasi ini mendapat kritik karena risiko keamanan.

Beberapa fitur sedang dalam tahap pengujian atau rollout bertahap, dan bisa jadi belum tersedia di semua wilayah atau akun.

Namun, fitur seperti Edits, Reels 3 menit, font Rosalía, voice dubbing, dan Map lokasi sudah diumumkan secara resmi dan sebagian sudah dirilis secara global. (Z-4)