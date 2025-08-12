14 Fitur NFC di HP yang Jarang Diketahui

Headline
NFC atau Near Field Communication adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang memungkinkan dua perangkat bertukar data hanya dengan didekatkan sekitar 0-4 sentimeter tanpa kabel atau koneksi internet.
Cara kerjanya, NFC menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi, satu perangkat bertindak sebagai pengirim, dan yang lain sebagai penerima.
Mengirim foto, video, atau kontak hanya dengan mendekatkan dua perangkat yang punya NFC.
Digunakan untuk transaksi non-tunai di kasir tanpa gesek kartu.
Bisa mengecek saldo kartu seperti e-money, Flazz, Brizzi, atau top up langsung dari HP.
Dipakai pada akses gedung, apartemen, atau hotel yang menggunakan kartu NFC.
Menghubungkan speaker Bluetooth atau headset cukup ditempelkan ke HP.
Memindahkan foto atau video dari kamera ke HP secara cepat.
Mobil modern mendukung NFC untuk kunci digital tanpa remote.
Tempelkan HP ke stiker atau tag NFC untuk memicu perintah otomatis misalnya, aktifkan mode senyap di kantor.
Beberapa sistem absensi mendukung NFC untuk presensi tanpa tanda tangan manual.
Tiket konser, bioskop, atau transportasi bisa disimpan dan discan dengan NFC.
Beberapa aplikasi keamanan dan smart device bisa diakses hanya dengan menempelkan HP.
Mengirimkan alamat peta atau tautan web secara instan via NFC.
Tempelkan HP ke tag NFC untuk langsung mengaktifkan hotspot atau Bluetooth.
Menghidupkan atau mematikan lampu, AC, atau smart lock hanya dengan satu sentuhan.
Singkatnya, NFC itu seperti magic touch, tinggal tempel, langsung terhubung atau bertransaksi. (Z-4)
Secara keseluruhan, NFC memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai aplikasi sehari-hari, terutama dalam hal pembayaran dan pertukaran data.
Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.
Teknologi ini sering digunakan dalam berbagai perangkat seperti smartphone, kartu kredit, dan perangkat pembayaran lainnya.
