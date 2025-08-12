14 Fitur NFC di HP yang Jarang Diketahui

A- A+

Berikut Fitur NFC di HP(freepik)

NFC atau Near Field Communication adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang memungkinkan dua perangkat bertukar data hanya dengan didekatkan sekitar 0-4 sentimeter tanpa kabel atau koneksi internet.

Cara kerjanya, NFC menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi, satu perangkat bertindak sebagai pengirim, dan yang lain sebagai penerima.

Berikut 14 Fitur NFC di HP

1. Transfer Data & Kontak Cepat

Mengirim foto, video, atau kontak hanya dengan mendekatkan dua perangkat yang punya NFC.

2. Pembayaran Tanpa Kartu

Digunakan untuk transaksi non-tunai di kasir tanpa gesek kartu.

3. Cek & Top Up Kartu Transportasi

Bisa mengecek saldo kartu seperti e-money, Flazz, Brizzi, atau top up langsung dari HP.

4. Membuka Pintu atau Gerbang Otomatis

Dipakai pada akses gedung, apartemen, atau hotel yang menggunakan kartu NFC.

5. Sinkronisasi Perangkat Audio

Menghubungkan speaker Bluetooth atau headset cukup ditempelkan ke HP.

6. Pairing Kamera Digital

Memindahkan foto atau video dari kamera ke HP secara cepat.

7. Kunci & Buka Mobil

Mobil modern mendukung NFC untuk kunci digital tanpa remote.

8. Mode Otomatis dengan NFC Tag

Tempelkan HP ke stiker atau tag NFC untuk memicu perintah otomatis misalnya, aktifkan mode senyap di kantor.

9. Absensi Kerja atau Sekolah

Beberapa sistem absensi mendukung NFC untuk presensi tanpa tanda tangan manual.

10. Simpan & Gunakan Tiket Digital

Tiket konser, bioskop, atau transportasi bisa disimpan dan discan dengan NFC.

11. Login Cepat ke Perangkat atau Aplikasi

Beberapa aplikasi keamanan dan smart device bisa diakses hanya dengan menempelkan HP.

12. Berbagi Lokasi atau Link Website

Mengirimkan alamat peta atau tautan web secara instan via NFC.

13. Aktivasi Hotspot atau Bluetooth Otomatis

Tempelkan HP ke tag NFC untuk langsung mengaktifkan hotspot atau Bluetooth.

14. Kontrol Perangkat Rumah Pintar

Menghidupkan atau mematikan lampu, AC, atau smart lock hanya dengan satu sentuhan.

Singkatnya, NFC itu seperti magic touch, tinggal tempel, langsung terhubung atau bertransaksi. (Z-4)