Asus Luncurkan ExpertBook P3 dengan AMD Ryzen AI, Ini Spesifikasinya

Asus ExpertBook P3(Dok: Asus)

ASUS resmi meluncurkan perangkat laptop ExpertBook P3 dengan prosesor AMD Ryzen AI 7 Pro, menawarkan akselerasi AI bawaan untuk fitur Copilot+ Microsoft. Laptop ini dirancang untuk para profesional yang membutuhkan fitur AI, dukungan jangka panjang, dan fleksibilitas perangkat keras yang luas.

Dikutip dari Gizmochina, seri ini hadir dalam dua ukuran: model 14 inci (PM3406) dan model 16 inci (PM3606). Salah satu fitur yang cukup menarik perhatian adalah layar panelnya memiliki lapisan anti-silau untuk visibilitas yang lebih baik di lingkungan yang terang.

Ingin lihat detail spesifikasi Asus ExpertBook P3 dengan prosesor AMD Ryzen AI 7 Pro, berikut rangkumannya :

Baca juga : Tim Peneliti UGM Buat Alat Deteksi Jalan Rusak Berbasis AI

1. Layar berlapis teknologi anti-silau

Asus ExpertBook P3 dilengkapi layar anti-silau beresolusi 2,5K dengan refresh rate hingga 144Hz. Hal ini memastikan visual yang jernih, bahkan di lingkungan yang terang, sehingga ideal untuk presentasi dan pekerjaan luar ruangan.

2. Dibenami AMD Ryzen AI PRO

Laptop ini ditenagai prosesor AMD Ryzen AI Pro, menawarkan performa tangguh untuk tugas sehari-hari dan beban kerja AI. Laptop ini dapat menangani hingga 66 TOPS sistem, memastikan multitasking yang lancar.

Prosesor canggih itu dilengkapi slot SSD ganda untuk penyimpanan yang dapat diperluas, hadir di sana memori DDR5 dual-channel hingga 64GB dan penyimpanan SSD hingga 3TB di dua slot, memastikan tersedianya cukup ruang untuk file dan aplikasi.

Baca juga : Inilah Dampak Nyata SisBerdaya & DisBerdaya 2025

3. Miliki Deretan Fitur AI

Asus ExpertBook P3 dilengkapi ExpertMeet, yang menawarkan fitur-fitur berbasis AI seperti penerjemahan real-time, ringkasan rapat otomatis, dan peredam bising pintar. Fitur-fitur ini membantu meningkatkan komunikasi selama rapat virtual, sehingga memudahkan kolaborasi. Semua pemrosesan AI dilakukan secara lokal (tidak perlu jaringan internet) di perangkat, memastikan privasi data.

4. Miliki Fitur Keamanan Terbaik

Asus ExpertBook P3 dilengkapi beberapa fitur keamanan untuk melindungi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat ini dilengkapi BIOS yang aman, enkripsi TPM 2.0, dan sensor sidik jari untuk akses mudah. Fitur tambahan seperti Webcam Shield dan slot kunci nano Kensington menambah keamanan fisik. Perangkat ini juga dilengkapi langganan McAfee+ Premium gratis selama satu tahun untuk perlindungan ekstra.

5. Daya Tahan

Asus ExpertBook P3 memenuhi standar ketahanan kelas militer MIL-STD-810H, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari dan bepergian. Rangka logam penuh dan teknologi termalnya menjaga perangkat tetap dingin, bahkan saat penggunaan berat.

Laptop ini memiliki baterai 70 Wh yang dapat bertahan hingga 15 jam penggunaan dengan sekali pengisian daya. Laptop ini juga mendukung pengisian daya cepat dengan adaptor USB Type-C 65 W atau 90 W. (M-2)