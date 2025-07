NASA Rilis Koleksi Gambar Kosmik Spektakuler dari Teleskop Chandra

NASA merilis koleksi gambar kosmik terbaru yang menampilkan keindahan luar angkasa dengan detail menakjubkan yang diambil Chandra X-ray Observatory.(Chandra X-Ray Observatory/NASA)

NASA merilis koleksi gambar kosmik terbaru yang menampilkan keindahan luar angkasa dengan detail menakjubkan. Koleksi ini diambil Chandra X-ray Observatory, lalu dipadukan dengan data dari teleskop lain, termasuk James Webb Space Telescope (JWST), Hubble, dan teleskop berbasis darat.

Sebanyak sembilan citra komposit memperlihatkan fenomena spektakuler di bintang, nebula, hingga galaksi. Gambar-gambar ini menggabungkan data sinar-X Chandra dengan pengamatan di spektrum inframerah, optik, hingga radio.

Sorotan Gambar Kosmik

N79, nebula raksasa di Awan Magellan Besar yang membentang 1.630 tahun cahaya, tampak sebagai “pabrik bintang” dengan awan gas dan debu. Chandra mengungkap gas panas dari bintang muda, membantu ilmuwan memahami proses kelahiran bintang seperti Matahari miliaran tahun lalu.

Galaksi spiral M83 difoto dari sudut tegak lurus sehingga seluruh strukturnya terlihat jelas. Data sinar-X menunjukkan sisa-sisa ledakan bintang (supernova), sementara teleskop optik menyoroti lengan spiralnya yang dipenuhi bintang biru muda dan merah tua yang lebih tua.

NGC 1068, galaksi spiral lain yang relatif dekat dengan Bima Sakti, menampilkan lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam ini menghembuskan angin berkecepatan sejuta mil per jam yang menerangi inti galaksi dengan cahaya sinar-X. Citra komposit ini juga menggabungkan data radio dari Very Large Array (VLA) di New Mexico, serta pengamatan Hubble dan JWST.

Westerlund 1, gugus bintang paling masif di Bima Sakti, terlihat sebagai “kawah sibuk” pembentukan bintang. Ribuan bintang memancarkan sinar-X, memperlihatkan detail aktivitas bintang muda.

Objek lain yang ditampilkan termasuk pasangan galaksi bertabrakan IC 1623, galaksi bintang M82 dengan semburan gas panas, area pembentukan bintang IC 348 dan NGC 346, serta galaksi spiral tepi NGC 2146 yang memiliki lengan debu tebal yang menutupi intinya dari pandangan Bumi.

Chandra, 25 Tahun Mengungkap Alam Semesta

Selama lebih dari 25 tahun di orbit, Chandra tetap menjadi salah satu teleskop luar angkasa paling kuat NASA. Gambar ultra tajamnya membantu ilmuwan memetakan struktur kosmik, mendeteksi aktivitas lubang hitam, sisa supernova, hingga angin bintang berenergi tinggi. (Space/Z-2)