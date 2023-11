Teknologi Chatbot Hani by HNI Jembatani Kebutuhan Pangan dan Obat-Obatan

KEMAJUAN teknologi saat ini bukan hanya mengisi sektor keuangan semata tapi juga turut menjembatani masyarakat dalam mengakses kebutuhan primer dan sekunder, seperti produk pangan dan obat-obatan. Guna merespons hal itu, PT Halal Network International Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI HPAI) menghadirkan chatbot Hani by HNI atau Halo HNI yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Baca juga: Rayakan HUT ke-11 HNI Bersiap Go Digital "Sebagai komitmen kami dalam menyediakan 100 produk halal berkualitas, perusahaan terus berupaya mengembangkan dan memberikan terbaik bagi konsumen, salah satunya chatbot Hani by HNI atau Halo HNI yang terintegrasi dari kecerdasan buatan," ungkap Direktur Utama HNI Agung Yulianto melalui siaran persnya, Kamis (16/11). Ia menjelaskan chatbot Hani by HNI itu sebagai inovasi kecerdasan buatan yang memberikan kemudahan dalam memesan produk-produk herbal PT HNI HPAI ke seluruh Indonesia. Pada chatbot Hani by HNI tersebut, dihadirkan beberapa fitur seperti order produk, katalog produk, info pengguna, link referral, tracking order, dan layanan pelanggan (customer service). Baca juga: Kerja Sama Agen Perdagangan Italia, Hero Supermarket Gelar 'Italian Fair' "Untuk mengakses chatbot Hani by HNI, cukup mengunduh aplikasi whatsapp dan kemudian tekan link berikut https://bit.ly/chatbotHANI atau kirim pesan pada nomor whatsapp 0813 9396 0001," ujar Agung. Dengan begitu, pengguna dapat langsung terhubung dengan chatbot Hani by HNI dan bisa merasakan kemudahan belanja produk-produk halal berkualitas dari PT HNI HPAI. Selain itu, pengguna bisa melakukan transaksi seluruh produk PT HNI HPAI ke seluruh Indonesia, antara lain layanan transaksi 24 jam, pendaftaran mitra baru HNI dengan mudah dan cepat, serta akuisisi mitra baru melalui link referral. "Melalui kemajuan teknologi chatbot Hani by HNI tersebut, populasi muslim di Indonesia juga memiliki kesempatan berkontribusi bagi Indonesia dengan cara menggunakan produk-produk halal PT HNI HPAI," tutupnya. PT HNI HPAI merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang memproduksi dan menyediakan produk herbal sejak 19 Maret 2012. (RO/S-2)

KEMAJUAN teknologi saat ini bukan hanya mengisi sektor keuangan semata tapi juga turut menjembatani masyarakat dalam mengakses kebutuhan primer dan sekunder, seperti produk pangan dan obat-obatan.

Guna merespons hal itu, PT Halal Network International Herba Penawar Alwahida Indonesia (HNI HPAI) menghadirkan chatbot Hani by HNI atau Halo HNI yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Sebagai komitmen kami dalam menyediakan 100 produk halal berkualitas, perusahaan terus berupaya mengembangkan dan memberikan terbaik bagi konsumen, salah satunya chatbot Hani by HNI atau Halo HNI yang terintegrasi dari kecerdasan buatan," ungkap Direktur Utama HNI Agung Yulianto melalui siaran persnya, Kamis (16/11).

Ia menjelaskan chatbot Hani by HNI itu sebagai inovasi kecerdasan buatan yang memberikan kemudahan dalam memesan produk-produk herbal PT HNI HPAI ke seluruh Indonesia.

Pada chatbot Hani by HNI tersebut, dihadirkan beberapa fitur seperti order produk, katalog produk, info pengguna, link referral, tracking order, dan layanan pelanggan (customer service).

"Untuk mengakses chatbot Hani by HNI, cukup mengunduh aplikasi whatsapp dan kemudian tekan link berikut https://bit.ly/chatbotHANI atau kirim pesan pada nomor whatsapp 0813 9396 0001," ujar Agung.

Dengan begitu, pengguna dapat langsung terhubung dengan chatbot Hani by HNI dan bisa merasakan kemudahan belanja produk-produk halal berkualitas dari PT HNI HPAI.

Selain itu, pengguna bisa melakukan transaksi seluruh produk PT HNI HPAI ke seluruh Indonesia, antara lain layanan transaksi 24 jam, pendaftaran mitra baru HNI dengan mudah dan cepat, serta akuisisi mitra baru melalui link referral.

"Melalui kemajuan teknologi chatbot Hani by HNI tersebut, populasi muslim di Indonesia juga memiliki kesempatan berkontribusi bagi Indonesia dengan cara menggunakan produk-produk halal PT HNI HPAI," tutupnya.

PT HNI HPAI merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang memproduksi dan menyediakan produk herbal sejak 19 Maret 2012. (RO/S-2)