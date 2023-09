Sinergi Teknologi, Fordigi Summit 2023 Digelar 26-27 September

FORUM Digital Indonesia atau Fordigi BUMN terus bergerak mengembangkan kapabilitas digital dan sinergi teknologi. Forum besutan Kementerian BUMN ini diharapkan hadir dan memberikan kontribusi positif dalam bentuk peningkatan nilai ekonomi dan sosial serta peningkatan kapabilitas talenta digital Indonesia melalui pengembangan teknologi.

Sebagai salah satu bentuk optimalisasi kolaborasi antar-BUMN, pertukaran pengetahuan bersama para profesional, serta showcase inovasi, Kementerian BUMN bersama dengan Fordigi BUMN menggelar Fordigi Summit 2023 pada 26-27 September yang mengarah ke satu tujuan yakni technology advancement untuk efisiensi dan efektivitas proses bisnis BUMN. Fordigi Summit 2023 yang mengusung tema Digital Transformation Across The Nation kali ini menghadirkan para pemimpin, pelaku industri, serta stakeholders dari berbagai sektor di antaranya teknologi, energi, perbankan, otomotif, farmasi, transportasi, dengan harapan pergerakan Go Digital di berbagai perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

"Kegiatan ini tentu selaras dengan prioritas Kementerian BUMN khususnya dalam kepemimpinan teknologi. Dengan ini harapannya BUMN dapat mengoptimalkan percepatan dan implementasi atas transformasi digital serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi digital di Indonesia," ujar Tedi Bharata, Deputi SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN pada pembukaan perhelatan yang berlangsung selama dua hari di Hotel Mulia tersebut.

Setelah didukung oleh rangkaian Fordigi Goes to Campus, kegiatan Fordigi Summit 2023 diselenggarakan bersama rangkaian kegiatan yang terdiri dari agenda conference, awarding dari inovasi Hackathon/Fordigi Goes to Campus, technology exhibition, serta sesi networking bagi para peserta. Sejalan dengan visi menjadi penggerak pengembangan teknologi strategis, Fordigi Summit 2023 mendorong kolaborasi antara BUMN, perusahaan teknologi swasta global maupun nasional, dan kolaborasi dengan para talenta digital di berbagai perguruan tinggi, serta memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam dunia transformasi digital saat ini.

"Kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi Indonesia di berbagai sektor. Banyak proses kerja dan bisnis yang bertransformasi menjadi lebih efektif dan efisien. Forum Digital BUMN (Fordigi) merupakan sektor teknologi terdepan BUMN di Indonesia dan pada hari ini Fordigi Summit 2023 resmi digelar untuk menciptakan platform luar biasa bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar dan berkolaborasi. Melalui diskusi menarik, presentasi teknologi, pameran teknologi, dan sesi interaktif, Fordigi Summit 2023 akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan digital masyarakat kita dan meningkatkan pasar teknologi di Indonesia," ujar Fajrin Rasyid, Ketua Fordigi Summit 2023 sekaligus Direktur Bisnis Digital Telkom Indonesia.

Salah satu sinergi digital yang menjadi agenda resmi pada Fordigi Summit 2023 ialah kick-off kerja sama Fordigi BUMN dengan Microsoft. "Di Indonesia, Microsoft akan membawa dampak yang besar dan rasanya berbagi manfaat ini tidak lengkap tanpa kerja sama dengan BUMN & Fordigi," ujar CEO Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir pada sesi kick-off yang disertai dengan ucapan terima kasih serta harapannya untuk pemanfaatan Microsoft dalam pengembangan teknologi dan talenta digital di Indonesia.

"Fordigi Summit ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Fordigi dan BUMN dalam pengembangan talenta digital, khususnya mahasiswa, dan harapannya dengan ini mitra dapat melihat bahwa kita ini merupakan kekuatan besar, dengan kolaborasi yang kita lakukan," ujar Tedi pada sesi opening ceremony Fordigi Summit 2023. Tedi juga mengungkapkan bahwa kerja sama antara Fordigi BUMN, BUMN, dan Microsoft ini diproyeksikan memberikan peningkatan efisiensi proses bisnis sebesar 20%-30%. (RO/Z-2)