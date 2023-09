RXT Token Perkenalkan Beta Version Gim Metaverse Pertanian Berbasis Web3

RXT Token kembali membuat terobosan dalam dunia blockchain, setelah acara RXT Connect ke-1 Di Kuala Lumpur Malaysia, kali ini dalam acara Blockchain terbesar di Asia Korea blockchain Week 2023, RXT Capital LTD bergabung di side Event bertajuk Game Ascend 2023. Dalam Acara ini RXT Capital LTD Mengenalkan konsep Play to Earn yang nyata.

Konsep gim berbasis pertanian dalam metaverse ini menegaskan tagline RXT Selama ini dalam Dunia Pertanian Digital " You Do-it Online , We Do-it On Land". Dengan akad Digital berbasis Syariah yang memberikan bagi hasil bagi para user nya dengan petani-petani dari seluruh dunia. Untuk mencoba gim ini, semua bisa masuk ke dalam Https://Metaverse.rxt.world

Saat ini masih berupa Beta Version, dan dalam waktu dekat seluruh wallet RXT Akan dapat dikoneksikan ke dalam gim.

Mohd Aris selaku Ditektur Operasional RXT Capital LTD yang hadir dalam Korea Blockchain Week 2023 di Game Ascend mengatakan, ini adalah terobosan terbaik dalam dunia pertanian, sehingga seluruh dunia dan penggemar gim, dapat bermain, menghasilkan uang nyata, dan membantu petani di seluruh dunia. Bayangkan dampak nyata menuju ketahanan pangan dunia dan stabilitas pangan di seluruh dunia dari sebuah permainan berbasis Blockchain.

Disambung oleh Dato Abdul Haadi Azhar, CEO RXT Capital LTD mengatakan bahwa gim ini akan mengubah dunia dengan cara yang sangat menyenangkan, ditambah lagi Bitcoinland.com proyek mega properti untuk melengkapi seluruh ekosistem RXT. (B-4)