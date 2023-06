Ini Tujuh Fitur Zoom yang Dapat Dinikmati Pengguna

ZOOM Video Communications semakin melengkapi layanannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin berkembang. Hal itu diwujudkan dengan keragaman fitur yang ditawarkan Zoom. Setidaknya ada tujuh fitur Zoom yang kini tersedia.

Tujuh fitur itu ialah Zoom Rooms, Zoom Apps, Zoom Team Chat, Zoom Smart Gallery, Zoom Whiteboard, Zoom Translated Captions, dan Zoom Contact Center. Lebih detail, Head of UCaaS at Zoom Nathan Guy menjelaskan ketujuh fitur itu. "Sebagai ruang kerja modern untuk tim hibrida, Zoom Rooms menghadirkan kolaborasi video dengan kualitas HD ke ruangan mana pun, kantor, ruang kelas, maupun rumah. Ini memungkinkan peserta yang hadir secara langsung maupun jarak jauh untuk berinteraksi secara real-time. Fitur Zoom Rooms meliputi Digital Signage, Virtual Kiosk, dan Workspace Reservation," papar Nathan.

Melalui mode Zoom Rooms Kiosk, anggota tim dapat berinteraksi secara langsung dengan resepsionis virtual. Resepsionis tersebut dapat berada di mana saja, seperti kantor, hotel, lobi, atau lokasi lain. Organisasi-organisasi dapat menampilkan nama organisasi mereka pada tampilan Virtual Kiosk dan menyesuaikan pesan agar sesuai dengan lingkungan dan tujuan.

Nathan mejabarkan lebih lanjut bahwa Workspace Reservations memungkinkan anggota tim untuk mencari dan reservasi ruang kerja, dengan menampilkan ruang yang tersedia secara live dari peta digital. Mereka dapat dengan mudah mereservasi open desk maupun ruang kerja yang dapat dipersonalisasi dengan perangkat Zoom. Digital Signage memungkinkan organisasi untuk berbagi gambar, video, atau situs web di layar Zoom Rooms ketika ruangan tidak sedang digunakan untuk rapat Zoom.

Fitur kedua ialah Zoom Apps yang memungkinkan pengguna membawa aplikasi favorit mereka dalam Zoom Meetings dan Webinars agar rapat menjadi lebih efisien, menarik, dan menyenangkan. Pengguna dapat memperkaya pengalaman Zoom mereka dengan berbagai aplikasi, seperti aplikasi untuk manajemen proyek, pencatatan, papan tulis, berbagi file, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat mengintegrasikan Zoom Rooms dengan Zoom Phone, sehingga pengguna dapat melakukan dan menerima panggilan melalui Zoom Rooms. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sesuai gayanya sendiri, kapan pun yang diinginkan, dan membantu pengguna memecahkan permasalahan bisnis yang unik.

Selanjutnya Zoom Team Chat adalah pusat kolaborasi dan pertukaran pesan (messaging) antara anggota tim yang persisten dari Zoom. Selain pertukaran pesan secara instan, Team Chat memfasilitasi obrolan 1:1 (one on one) dan obrolan grup, serta kanal untuk mengintegrasikan alur kerja, menjaga proyek tetap sesuai rencana, dan menghubungkan para pemangku kepentingan. Team Chat menyatukan fungsi perturakan pesan, berbagi file, integrasi dengan pihak ketiga, video, suara, dan papan tulis dalam satu tempat untuk menyederhanakan cara tim berkolaborasi.

"Kemudian Zoom Smart Gallery menampilkan sejumlah feed video dari satu ruang konferensi. Tampilan ini memungkinkan kamera Zoom Rooms untuk fokus lebih dekat pada para peserta rapat dan menampilkan setiap orang dengan lebih jelas kepada peserta jarak jauh," tutur Nathan. Zoom Whiteboard menyediakan seperangkat tools yang mudah digunakan bagi para pelanggan untuk berkolaborasi bersama dalam mengembangkan ide, proses, dan konsep.

Yang tak kalah menarik yaitu Zoom translated captions sehingga pengguna dapat mengubah pidato verbal dalam webinar atau percakapan dalam rapat menjadi teks dan menerjemahkan ke dalam bahasa lain secara otomatis dan real-time. Misalnya, jika seorang peserta rapat berbicara dalam bahasa Inggris, peserta lain dapat melihat teks dalam bahasa Indonesia.

Terakhir, Zoom Contact Center adalah platform cloud contact center omnichannel pertama yang dioptimalkan untuk video dan secara khusus mendukung serangkaian channel yang kuat, seperti suara dan video, SMS, dan webchat. Ini sebagai layanan yang dapat beroperasi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan yang berdiri sendiri atau diintegrasikan langsung ke dalam situs maupun aplikasi yang sudah ada. (RO/Z-2)