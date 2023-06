Moonton Indonesia Lepas Dua Tim Esports ke Mobile Legends: Bang Bang SEA Championship

DUA tim esports Indonesia, ONIC Esports dan EVOS Legends menjadi perwakilan Indonesia di ajang Mobile Legends: Bang Bang South East Asia Championship (MSC) 2023. Keduanya punya misi untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di kompetisi regional yang juga diikuti tim esports dari luar Asia Tenggara itu.

Tim esports Indonesia diketahui sudah puasa gelar di turnamen MLBB internasional selama 4 tahun. Terakhir, timnas Indonesia juga gagal meraih medali emas pada SEA Games 2023 Kamboja. Karena itu, MSC 2023 diharapkan menjadi titik balik tim Indonesia dalam membawa nama esports Tanah Air kembali menjadi nomor satu.

Mewujudkan tekad itu, Moonton Indonesia berinisiatif menyelenggarakan pelepasan ONIC Esports dan EVOS Legends ke MSC 2023 yang diharapkan dapat membangun semangat para pemain profesional (proplayer) dan juga demi memupuk dukungan seluruh fans MLBB Esports di Indonesia.

“Inisiasi ini kami lakukan demi menarik dukungan dari seluruh warga Indonesia, tidak cuma fans MLBB esports. Hal tersebut dikarenakan ini bukan soal tim melainkan bagaimana kita bisa membawa nama Indonesia kembali ke puncak peta esports internasional, terutama MLBB. Dan untuk memenuhi harapan itu, dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan dalam mencapai tujuan ini,” ujar Azwin Nugraha, Public Relations & Communications Manager Moonton Indonesia.

CEO & Co-founder ONIC Esports Justin Widjaja, tim yang menjadi Raja Galaxy MPL Indonesia Season 11 mengatakan, MSC adalah salah satu turnamen yang menjadi tempat pembuktian tim dan pemain, serta merupakan ajang yang dapat memupuk nasionalisme penikmat MLBB di Tanah Air.

“Mereka yang bertanding di MSC, bukan hanya dapat membuat bangga tim, rekan, dan keluarga. Mereka membawa dan berniat untuk mengharumkan nama baik Indonesia di kancah esports internasional,” ujar Justin.

Sementara itu, Ita Widjaja, ibunda Tazz turut berbahagia putranya bisa ikut bermain di MSC 2023. Bagi sang bunda, ini adalah sebuah pencapaian yang tak semua orang bisa meraihnya.

“Saya bangga karena tadinya anak saya (Tazz) bukan siapa-siapa, main Mobile Legends yang hanya hobi di kamar saja sekarang dia bisa dilihat dan ditonton semua orang. Saya juga tidak menyangka kalau dari hobi ternyata bisa membuat saya dan teman-temannya bangga, bahkan bisa mewakili Indonesia,” ujar ibunda Tazz.

Sebelumnya, Tazz bersama EVOS Esports menjadi perwakilan tim MLBB Indonesia di pagelaran Kejuaraan Dunia International Esports Federation (IESF) pada Desember 2022. Tim Indonesia berhasil menjadi juara dunia setelah menyingkirkan musuh bebuyutannya, Filipina, di grand final dengan skor 3-0 lewat pertandingan Best of Five (BO5).

CEO & Co-founder EVOS Esports Hartman Harris berharap timnya dapat memberikan yang terbaik dan mengembalikan kejayaan Indonesia.

“Ada banyak pemain yang memulai karirnya dari 0, Tazz adalah salah satunya. Mulai dari bermain di turnamen warkop, sempat menjadi joki, akhirnya menyalurkan bakatnya di MDL, promosi ke MPL, hingga akhirnya menjadi juara dunia bukan prestasi yang dapat dipandang sebelah mata. Saya berharap Tazz dan kawan-kawan dapat memberikan yang terbaik di MSC 2023 dan bisa menjadi contoh serta bukti bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kita mau berusaha,” pungkas Hartman.

MSC 2023 akan diselenggarakan pada 10-13 Juni untuk fase grup dan dilanjutkan dengan fase knockout di 15-18 Juni mendatang.

Berdasarkan hasil group draw, EVOS Legends berada di grup neraka karena berjumpa dengan Fenix Esports yang berasal dari Myanmar. Tidak hanya itu, Hijume dan kawan-kawan juga akan berjumpa dengan RSG Slate, tim asal Singapura di grup B.

Di sisi lain, ONIC berada di grup C dan bersaing dengan dua tim lainnya asal Amerika Utara yaitu Outplay dan Burn X Flash yang berasal dari Kamboja. Kedua tim Indonesia ini harus berebut tiket untuk menuju babak selanjutnya dan tidak tersingkir di fase grup MSC 2023. (RO/Z-5)